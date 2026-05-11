Policie pátrá po pacientovi psychiatrie v Dobřanech, nevrátil se z vycházky

Policie na Plzeňsku vyhlásila pátrání po třicetiletém pacientovi Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu a nemocnice trvá na jeho návratu. Muž s výrazným tetováním v obličeji má vazby na Českokrumlovsko, policie předpokládá, že by se tam mohl pohybovat. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí Eva Červenková.
David Horák má střední postavu, měří 179 centimetrů, má oválný obličej, modré oči, vyholené hnědé vlasy a na tvářích strniště. Na celém těle včetně obličeje má vytetované nápisy a symboly, na levém rameni má jizvu po odstraněném tetování. V levém uchu nosí kroužek ze žlutého kovu a v pravém uchu pecku z bílého kovu. Na sobě by měl mít tmavou mikinu, tmavé tepláky, černobílou kšiltovku a na nohou tmavé tenisky.
Jakoukoliv informaci o jeho pohybu nebo pobytu policisté uvítají na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince 158, dodala Červenková.