Prokopl dveře, dal si sprchu a usnul. Mladého vetřelce probudili policisté

Devatenáctiletý mladík si v neděli kolem deváté hodiny večer vyhlídl bytový dům nedaleko centra Plzně. Vstoupil do něj otevřenými vchodovými dveřmi a ty další dveře od bytu prokopl.
„V jejich pravé části vytvořil otvor o rozměrech přibližně 50 krát 70 centimetrů,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Pak už měl volnou cestu do bytu. Mladík si z bytu nic nevzal, ovšem spletl si ho s hotelem. „Nejprve použil toaletu, následně se osprchoval a poté si lehl na gauč a usnul. V bytě nakonec strávil celou noc a ve spánku pokračoval až do následujícího dne,“ pokračuje mluvčí.
Druhý den si poškozených dveří všimla žena, která procházela po chodbě, a zalarmovala policii. Hlídka následně kontaktovala nájemnici bytu, aby jim dveře otevřela.
„To, co policisté uvnitř spatřili, zřejmě nečekali ani oni, ani samotná nájemnice. Na gauči klidně spal zcela cizí muž, kterého probuzení policisty patrně příliš nepotěšilo,“ vypráví Michaela Raindlová.
Mladík navíc po probuzení jevil jisté známky ovlivnění psychotropními látkami. Policisté proto u něj provedli orientační test na přítomnost drog, který byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin.
Policistům pak odůvodnil své jednání. Byla mu prostě zima a chtěl se někde vyspat. Spát se mu chtělo i v policejní cele, kde po výslechu skončil.
Vrchní inspektor muži sdělil podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Kromě neoprávněného vniknutí do bytu navíc způsobil škodu na poškozených dveřích. „Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až tři roky odnětí svobody,“ uzavřela mluvčí.