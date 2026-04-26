Událost se stala v úterý ve čtvrti Bory před mateřskou školou. Muž tam polil ženu tehdy neznámou chemickou látkou. „Poškozená žena následně vběhla do jednoho ze školských objektů, kde ji byla poskytnuta akutní pomoc a kam také do deseti minut od oznámení přijela naše první policejní hlídka,“ řekla Burešová. Zdravotnická záchranná služba ženu převezla do nemocnice na ošetření.
Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc
Policisté začali pátrat po útočníkovi, zajistili také stopy, mimo jiné oblečení napadené ženy, které zkoumali kriminalističtí technici. „Na základě provedeného zkoumání z odvětví chemie byla na svršcích poškozené detekována přítomnost kyseliny chlorovodíkové, a to ve vysoké koncentraci,“ uvedla mluvčí.
Kriminalisté také vyslechli svědky a zajistili důkazy, provedli také domovní prohlídky a zadrželi podezřelého muže. Na vyšetřování případu pracují dál policisté z plzeňského městského ředitelství policie.
„S ohledem na oběť tohoto útoku a také na to, aby nebyl narušen další zdárný průběh trestního řízení, není možné uvést další bližší informace,“ doplnila mluvčí. Vyšetřovatelé by uvítali, kdyby se jim se svědectvím nebo se záznamy palubních kamer z aut přihlásili lidé, kteří se v úterý 21. dubna kolem 8. hodiny pohybovali v Tomanově ulici.
Útoky kyselinou se v Plzni staly už dříve. Trest 23 let vězení dostal za pokus o vraždu muž, který podle rozsudku v listopadu 2013 neunesl dřívější rozchod s přítelkyní. Počkal si na ni před bytem. Když nasedla do auta, otevřel dveře a vylil na ni kyselinu sírovou. Pětadvacetiletá žena utrpěla těžká zranění s doživotními vážnými následky, mimo jiné přišla o zrak. Muž se nepřiznal.
Za těžké ublížení na zdraví poslal soud v roce 2019 na šest let do vězení ženu, která o rok dříve při incidentu v nočním klubu polila dva muže a ženu čističem odpadů s 96procentní kyselinou sírovou. Napadení utrpěli popáleniny, museli podstoupit několik operací.