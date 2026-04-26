Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Kriminalisté, kteří případ prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, dospěli k závěru, že za smrt chlapce není nikdo trestně odpovědný. „Umožnění nelegální práce nemělo příčinnou souvislost s předmětným úrazem,“ konstatovali podle serveru Novinky.cz vyšetřovatelé.
Podle nich žádné indicie nenasvědčují tomu, že některý ze zaměstnanců podniku svým úmyslným či nedbalostním jednáním chlapcův úraz způsobil.
Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu
Podle mluvčího Státního úřadu inspekce práce Richarda Kolibače šlo o pochybení při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a firmě hrozí ve správním řízení až dvoumilionová pokuta. S ještě přísnější sankcí může počítat pracovní agentura, která nelegálně chlapce zaměstnávala, uvedly Novinky.cz.
27. srpna 2025