Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:12aktualizováno  10:12
Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil rotující šnek v dopravníku a utrhl mu paži.
Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kriminalisté, kteří případ prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, dospěli k závěru, že za smrt chlapce není nikdo trestně odpovědný. „Umožnění nelegální práce nemělo příčinnou souvislost s předmětným úrazem,“ konstatovali podle serveru Novinky.cz vyšetřovatelé.

Podle nich žádné indicie nenasvědčují tomu, že některý ze zaměstnanců podniku svým úmyslným či nedbalostním jednáním chlapcův úraz způsobil.

Podle mluvčího Státního úřadu inspekce práce Richarda Kolibače šlo o pochybení při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a firmě hrozí ve správním řízení až dvoumilionová pokuta. S ještě přísnější sankcí může počítat pracovní agentura, která nelegálně chlapce zaměstnávala, uvedly Novinky.cz.

27. srpna 2025

KRIMI

