Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že meziročně ubylo násilných trestných činů, a to včetně vražd. „V letech 2023 a 2024 jsme evidovali po 13 vraždách nebo pokusech o ně, v loňském roce bylo devět případů,“ řekla Burešová.
Vražd však bude za loňský rok nakonec ještě o jednu méně. „Jeden dokonaný zvlášť závažný zločin vraždy bude vrchní komisař odkládat,“ řekla Burešová.
Jde o případ z října loňského roku, kdy lidé našli u ubytovny v plzeňské části Malesice tělo mrtvého jednašedesátiletého cizince. Při prvním ohledání těla lékař připustil, že mohl zemřít násilnou smrtí.
Policisté o několik hodin později zadrželi podezřelého. Po nařízené pitvě však specialisté uvedli, že si muž zranění mohl způsobit sám. Pro podezřelého vše skončilo propuštěním na svobodu.
Před soudem tak v budoucnu stanou obvinění za zbývající dvě dokonané loňské vraždy. Obě byly neobvyklé.
Osmadvacetiletému trestanci hrozí pořádné prodloužení pobytu za mřížemi. Loni v říjnu podle obvinění uškrtil v cele věznice Plzeň-Bory spoluvězně.
Stíhaná za vraždu je i žena, která opilá a pod vlivem drog údajně úmyslně narazila osobním autem do protijedoucí dodávky u Seče na jižním Plzeňsku. Bouračku nepřežila její osmiletá dcera. Zbylých šest případů policisté řeší jako pokusy o vraždy.
Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová řekla, že v loňském roce evidovali policisté v kraji celkem 9 244 trestných činů. „V meziročním srovnání je to nárůst o 248 činů,“ řekla Burešová.
V loňském roce zahájili stíhání 4 218 osob. Z toho bylo 713 cizinců, 323 tvořili občané Ukrajiny. Pro srovnání v roce 2024 bylo zahájeno trestní stíhání 4 119 osob, kdy v 685 případech to byly lidé cizí státní příslušnosti (z toho se jednalo o 276 Ukrajinců). Poměrové zastoupení stíhaných lidí cizí státní příslušnosti k jejich počtu na území Plzeňského kraje má téměř stabilní charakter.