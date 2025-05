Seniorovi, kterému je 71 let a policisté u něj zasahovali v minulosti opakovaně, tak nehrozí za střelbu žádný trest. Jinak by mohl jít do vězení až na čtyři roky. Už krátce po zadržení skončil muž v psychiatrické nemocnici a v trvalé péči lékařů je podle informací iDNES.cz dosud.

Odložení případu potvrdila ve čtvrtek policejní mluvčí Dagmar Mifková. „Krajští kriminalisté případ zločinu násilí proti úřední osobě odložili, protože lze jednoznačně vyslovit závěr, že se podezřelý v době spáchání činu nacházel ve stavu nepříčetnosti. Tudíž nebyly naplněny všechny znaky podstaty trestného činu,“ vysvětlila policejní mluvčí Mifková. Zda muž v nemocnici dál zůstane, však aktuálně nemůže potvrdit.

Policisté vyjížděli do domu v centru Rokycan loni 12. září v podvečer. Příbuzní seniora se na policisty obrátili kvůli obavám o zdraví, protože jim muž údajně vyhrožoval střelbou.

Když policisté přijeli na místo, v domě zabarikádovaný důchodce po jednom z mužů v uniformě vystřelil. „Policista, který střelbu opětoval, muže zasáhl do horní končetiny. Zraněného útočníka si převzali za naší asistence do své péče zdravotníci a pod naší kontrolu zůstane i nadále. Nikomu tedy v této souvislosti nehrozí žádné nebezpečí. Policista, na kterého muž vystřelil, naštěstí zraněn nebyl,“ uvedla krátce po přestřelce policie na síti X.

Podle záchranářů byl zraněný při vědomí, poranění kvalifikovali jako středně těžké. Na místo se tehdy sjelo velké množství policejních hlídek včetně zásahové jednotky. Policisté uzavřeli v centru Rokycan kvůli zásahu a bezpečnosti lidí i několik ulic kolem Malého náměstí.

Policisté jezdili v minulosti řešit do domu eskapády problémového seniora opakovaně. Na jeho chování si stěžovali příbuzní i sousedé. Někdy se policisté dostávali při zásazích do domu i s využitím výškové techniky.

Případy, kdy pro nepříčetnost pachatelů policisté musejí odkládat i závažné zločiny, nejsou až tak výjimečné. Stíhaný nemohl být například muž z Klatovska, který zavraždil syna v den jeho čtrnáctých narozenin. Zasadil mu 30 ran nožem. „V důsledku dekompenzace akutní psychické poruchy došlo v době činu k vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností,“ uvedl státní zástupce, když úspěšně navrhoval nařízení zabezpečovací detence.

Nevyléčitelnou paranoidní schizofrenií trpěl podle znalců i mladý muž, který surově zavraždil dědu a babičku na Rokycansku. Přitom prarodiče podle svědků miloval a stále jim pomáhal. V zabezpečovací detenci skončili kvůli nepříčetnosti rovněž vrah knihovnice nebo muž, který zavraždil u Chrástu bývalého starožitníka a tvrdil o sobě, že je agentem FBI číslo 002.