Policie v Domažlicích vyšetřuje popálení kojence neznámou chemikálií

Autor: ČTK
  19:04aktualizováno  19:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vyšetřovatelé v Domažlicích od dnešního odpoledne vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. ČTK to řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková. Neznámá chemikálie zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku.

"V odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o tom, že v Domažlicích mělo dojít k poškození kočárku neznámou chemikálií a následně k poranění dítěte vkládaného do kočárku. Na místě jsou nyní kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti této události," sdělila Mifková. Na případ upozornil server Novinky.cz, podle kterého žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu.

Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková potvrdila, že záchranáři u případu zasahovali. "Záchranáři na místě události ošetřili kojence a mladou ženu, narozenou v roce 2008, kteří byli potřísněni neznámou tekutinou. Následně byli pozemní cestou transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření," uvedla. Podle informací ČTK nejsou zranění dítěte ani ženy život ohrožující - dítě mělo zřejmě menší popáleninu na hlavě a žena na ruce.

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