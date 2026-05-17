Plzeňskou synagogu i její okolí zavřeli kvůli podezřelému kufru

Autor: iDNES.cz, jis
  17:12aktualizováno  17:19
Policisté uzavřeli Klatovskou ulici v Plzni i celé okolí místní Velké synagogy. Důvodem je nález možného nebezpečného předmětu a související bezpečnostní opatření. Na síti X policie uvedla, že podezřelým předmětem je kufr.
Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)

Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026) | foto: Jitka Kubíková Šrámková, MF DNES

Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)
Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)
Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)
Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)
6 fotografií

„Dbejte, prosím, našich pokynů,“ uvedli policisté.

Policie zastavila dopravu v sadech Pětatřicátníků přibližně v půl čtvrté. Dál nemohou jet tramvaje ani auta. Policie uvedla, že je to z důvodu uložení nebezpečného předmětu – kufru – ve Velké synagoze.

Uzavřeno bylo celé okolí budovy a Klatovská ulici. Úsek od křižovatky U Práce ke křižovatce v sadech Pětatřicátníků v blízkosti synagogy byl opatřen páskou. Tramvaje, které měly jet přes sady Pětatřicátníků na Slovany, jsou odkláněny na Lochotín. Také pěším byl zamezen vstup, policisté je posílají do okolních ulic.

Podle redaktorky iDnes.cz, která je na místě, je v okolí přibližně deset policejních aut.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Zámek Čechy pod Kosířem se vrátí do doby spisovatelky Jane Austenové

ilustrační snímek

Do doby anglické spisovatelky Jane Austenové, představitelky takzvaného rodinného románu, budou moci nahlédnout v sobotu 23. května návštěvníci zámku v Čechách...

17. května 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Plzeňskou synagogu i její okolí zavřeli kvůli podezřelému kufru

Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)

Policisté uzavřeli Klatovskou ulici v Plzni i celé okolí místní Velké synagogy. Důvodem je nález možného nebezpečného předmětu a související bezpečnostní opatření. Na síti X policie uvedla, že...

17. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:19

Praha 6

Praha 6

Jarní skokové derby Pražského jezdeckého klubu Gabrielka

vydáno 17. května 2026  16:27

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Třetí ročník běžeckého závodu X RUN na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 17. května 2026  16:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při seskoku přes vodu zemřel na letišti u Klatov čtyřiatřicetiletý parašutista

ilustrační snímek

Při seskoku přes vodní hladinu zemřel v sobotu večer na letišti u Klatov čtyřiatřicetiletý parašutista. Muž nezvládl manévr a spadl do vody, řekla ČTK...

17. května 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na...

17. května 2026  11:22,  aktualizováno  15:32

Příbor v rodném domě Sigmunda Freuda otevřel interaktivní expozici Dům snů

PĹ™Ă­bor v rodnĂ©m domÄ› Sigmunda Freuda otevĹ™el interaktivnĂ­ expozici DĹŻm snĹŻ

Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní...

17. května 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové narazí na Dánsko. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce půjdou favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel čeká také slovenskou reprezentaci. Nedělní program nabídne šest...

17. května 2026  15:13

Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

SETKÁNÍ V PRAZE. S medailemi za Tokio 1964 pózují zleva Jaroslava...

V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se...

17. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Muž sjížděl z dálnice a narazil do zaparkovaného kamionu. Spolujezdec zemřel

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Při havárii u sjezdu z D1 na čerpací stanici u Střechova nad Sázavou na Benešovsku zemřel v sobotu večer spolujezdec z osobního auta. Řidič je těžce zraněný, řekla policejní mluvčí Barbora...

17. května 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

NAVALIS 2026 - Svatojánské slavnosti, Benátsko- Neretvanské odpoledne 14.5.2026. Součástí uctění památky smrti Sv. Nepomuka bylo setkání na Vltavě u Hergetovy cihelny. Gondoly a další plavidla...

vydáno 17. května 2026  13:57

Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

ilustrační snímek

Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního...

17. května 2026  11:51,  aktualizováno  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.