Plzeňskou synagogu i její okolí zavřeli kvůli podezřelému kufru

„Dbejte, prosím, našich pokynů,“ uvedli policisté.
Policie zastavila dopravu v sadech Pětatřicátníků přibližně v půl čtvrté. Dál nemohou jet tramvaje ani auta. Policie uvedla, že je to z důvodu uložení nebezpečného předmětu – kufru – ve Velké synagoze.
Uzavřeno bylo celé okolí budovy a Klatovská ulici. Úsek od křižovatky U Práce ke křižovatce v sadech Pětatřicátníků v blízkosti synagogy byl opatřen páskou. Tramvaje, které měly jet přes sady Pětatřicátníků na Slovany, jsou odkláněny na Lochotín. Také pěším byl zamezen vstup, policisté je posílají do okolních ulic.
Podle redaktorky iDnes.cz, která je na místě, je v okolí přibližně deset policejních aut.