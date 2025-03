V Srní na Klatovsku vybuchl bankomat. Policie pátrá po pachatelích

„S objasněním případu by nám mohly pomoci jakékoliv další informace. Žádáme tedy ty, kteří si mohli čehokoliv všimnout nebo případně řidiče, kteří místem a jeho okolím projížděli kolem 3. hodiny ranní, aby nás kontaktovali na lince 158,“ píše Policie ČR na síti X.

Stejná nehoda se stala na konci ledna v Tisé na Ústecku. Lupiči tam odpálili bankomat, zařízení se jim podařilo zničit, ale peníze si neodnesli.

Stejně jako v Tisé jde i v Srní o samostatně stojící bankomat společnosti Euronet. Podle neoficiálních informací je přístroj značně poškozený. Firma se zatím k události nevyjádřila.

„Bankomat stál před naším informačním centrem, není zazděný do zdi, ale stojí samostatně, ukotvený do zabetonovaného základu,“ řekl starosta šumavské turistické obce s asi 250 stálými obyvateli Václav Veselý. Policie podle něj k místu nikoho nepouští, obecní budovu informačního centra výbuch nepoškodil, řekl starosta.

„Ten bankomat je tady docela dlouho, protože banky svoje přístroje stáhly, prý se jim to nevyplatilo. Pokud by ta firma byla ochotná nám sem bankomat zase dát, byli bychom rádi, protože je to hlavně pro turisty, pro místní lidi ani tolik ne,“ řekl Veselý. Dodal, že slyšel zhruba ve 3:10 ránu, myslel si ale, že někdo loví v lese zvěř.

Podobná situace trápí i Německo, kde podle statistik útočníci v průměru zlikvidují více než jeden bankomat denně.