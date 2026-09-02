„Muže kolegové ze zásahové jednotky nyní zadrželi. Vše se obešlo bez zranění a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Zbraně budou z naší strany zajištěny,“ uzavřela zásah policie na síti X.
Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.
Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí dosud roztříštěná prostranství, přidá zeleň, vodní prvky, místa pro trhy i odpočinek. Rekonstrukce má...
Výstava Možným dotekem v Olomouci představuje grafiku, kresby i autorské knihy
Celkem 14 českých výtvarníků, mezi nimi laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, zaplnilo svými díly prostory Galerie města Olomouce. Na výstavě nazvané Možným...
Příbramskou nemocnici povede někdejší náměstek ředitele VZP Honěk
Příbramskou nemocnici od čtvrtka povede Petr Honěk, někdejší náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Nahradí Stanislava Holobradu, kterého...
Uherskohradišťská nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu
Nemocnice v Uherském Hradišti dokončila přestavbu hlavního vjezdu do areálu. Spolu s upraveným a rozšířeným vjezdem spustila také nový parkovací systém, který...
Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných
Na okraji Prostějova se dnes odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Provoz na trati je...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela
Policisté zasahovali v Plzni na Doubravce, kde se údajně v jednom z rodinných domů nacházel muž, který ničil vybavení. Jelikož je držitelem několika zbraní, vyjela na místo i zásahová jednotka. Ta...
Moderní bydlení na Smíchově roste. Rezidence Laurová dosáhla vrcholu stavby
Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům ve Frýdlantské ulici, zatím má studii
Liberec zvažuje, že postaví parkovací dům pro 180 aut ve Frýdlantské ulici nedaleko základní umělecké školy (ZUŠ). Zatím má vytvořenou architektonickou studii,...
NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu
Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze převodů vojenského materiálu. Justice zprostila trojici mužů obžaloby z...
ÚS odmítl stížnost Vinařství Ludwig ve sporu s inspekcí o falšování vín
Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost Vinařství Ludwig ve sporu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) o falšované víno....
Dny evropského dědictví otevřou v Jablonci nad Nisou i Kantorovu vilu
Dny evropského dědictví (EHD) otevřou v Jablonci nad Nisou návštěvníkům i běžně nepřístupnou Kantorovu vilu. Připraveno je osm komentovaných prohlídek, každá...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Děti kličkovaly mezi auty. Jablonec zavádí u základní školy tvrdá omezení
Děti cestou do školy přecházejí mezi projíždějícími auty, problémy způsobují neukáznění řidiči i chaotické parkování. Dlouhodobé stížnosti na komplikovanou dopravní situaci u Základní školy Pasířská...
Může se napravit, věří soud. Mladistvý vrah z Chrudimi dostal 3,5 roku
Za vraždu muže, jehož v Chrudimi napadl 10. února jako mladistvý, má jít útočník na tři a půl roku do vězení. Nepodmíněný trest mu ve středu uložil senát pobočky krajského soudu v Pardubicích....