Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

„Případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat,“ citovaly Novinky.cz mluvčí GIBS Andreu Štorchovou. Mluvčí neuvedla, zda byl policista pod vlivem návykových látek a zda inspekce věc prověřuje jako trestný čin.
Bližší informace nesdělila ani mluvčí plzeňské krajské policie Eva Červenková. Potvrdila pouze, že účastníkem nehody byl policista z krajského ředitelství. Neuvedla, zda byl v době nehody ve službě.
Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že záchranáři u nehody ošetřili muže a s lehčím zraněním ho převezli do zdravotnického zařízení.