Policisté a záchranáři v Plzeňském kraji zasahovali v sobotu u 7 nehod motorkářů

Sedm nehod motorkářů řešili v sobotu policisté a záchranáři v Plzeňském kraji. Nehody a pády se sice obešly bez tragických následků, ale většina motocyklistů při těchto událostech utrpěla vážná zranění a někteří museli být přepraveni do nemocnice vrtulníkem, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Následky dopravních nehod motorkářů bývají podle policistů vážnější a častěji tragické než u řidičů a spolucestujících ve vozidlech. "Zvláště na začátku sezony je téma jejich nehodovosti aktuální. Motorkáři patří podle statistik k nejvíce ohroženým skupinám v silničním provozu," uvedla mluvčí policie. Loni řešila policie v kraji 157 nehod s účastí motocyklu. "Vyhasly čtyři životy a 144 osob bylo zraněno," řekla.
V sobotu dopoledne předjížděl 52letý motocyklista ve Starém Plzenci u Plzně osobní auto, které zrovna odbočovalo doleva. Při kolizi se motorkář zranil. Po poledni vběhla u Soběkur na Plzeňsku 50letému motocyklistovi pod kola srna. Do nemocnice ho dopravil vrtulník, stejně jako 32letého kolegu, který u Málkovic na Tachovsku vjel rychle do zatáčky a skončil v příkopu. Podobně havaroval u Vlkova na jihu Plzeňska 38letý řidič motocyklu. Kvůli přistání vrtulníku musela být v místě nehody na deset minut uzavřena silnice první třídy, řekla Šmaterová.
Před 19:00 se srazil teprve 16letý motocyklista s osobním autem v Brnířově na Domažlicku. "Neponechal si dostatečnou vzdálenost za osobním vozem a střetl se s ním," uvedla mluvčí. O chvíli později nezvládla řízení 22letá řidička u Balkov na Klatovsku. "Na neregistrované motorce jela mimo komunikaci. Nezvládla řízení, spadla do příkopu a zranila se," uvedla Šmaterová.
Před 23:00 havaroval opilý motocyklista s téměř dvěma promile u Švihova na Klatovsku. Řidič narozený v roce 1987 se při pádu zranil a byl převezen do nemocnice.
Havarovaní motocyklisté měli středně těžká až těžká zranění, řekla mluvčí krajské záchranky Andrea Divišová.