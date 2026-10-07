Policisté na Plzeňsku odhalili dvě varny pervitinu, dva muži skončili ve vazbě

Kriminalisté z Plzeňska odhalili v květnu a na konci září dvě varny pervitinu a zadrželi dva muže, kteří podle nich drogu vyráběli a distribuovali. Při domovních prohlídkách zajistili téměř 500 gramů pervitinu, více než 420.000 korun v hotovosti a chemikálie a další komponenty pro výrobu drogy. Oba obvinění jsou stíháni vazebně, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Eva Červenková.
Třiačtyřicetiletého muže zadrželi kriminalisté 17. května v Klatovech bezprostředně po předání drogy dealerovi. Podle policie vyráběl pervitin nejméně od listopadu 2025 v menší obci v okolí Nepomuku na jižním Plzeňsku. Drogu dodával dealerům na Klatovsku, v okolí Přeštic a na jihu Plzeňska. Později se přestěhoval k Mladé Boleslavi, odkud pervitin do Plzeňského kraje dovážel vlakem, autem nebo na motorce.
Při prohlídce policisté u muže nalezli téměř 200 gramů metamfetaminu, více než 170.000 korun a další komponenty potřebné k výrobě pervitinu, uvedla Červenková. Případ s krycím názvem Lion řešili kriminalisté toxi týmu z územního odboru Plzeň-venkov ve spolupráci se zásahovou jednotkou.
Druhého, třicetiletého muže, zadrželi policisté zásahové jednotky 27. září v obci nedaleko Blovic na jižním Plzeňsku. Při následné domovní prohlídce a prohlídce dalších prostor zajistili přes 300 gramů pervitinu, více než 250.000 korun, chemikálie a další komponenty pro jeho výrobu a distribuci. Našli také plynovou pistoli.
Muž podle kriminalistů vyráběl pervitin nejméně od září 2024. Nejprve ho dodával odběratelům na Třebíčsku, později na Klatovsku a jižním Plzeňsku.
Oba muži jsou obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Policisté podali návrh na jejich vzetí do vazby a soud mu vyhověl. Mladšímu muži v případě pravomocného odsouzení hrozí až pět let vězení. Staršímu až deset let, protože byl za obdobný čin v posledních letech odsouzen nebo potrestán, dodala mluvčí.