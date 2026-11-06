Policisté odhalili dva výrobce pervitinu na severním Plzeňsku

Policisté odhalili na severním Plzeňsku dva muže podezřelé z výroby pervitinu. Čtyřicetiletý a osmatřicetiletý muž podle kriminalistů drogu vyráběli na různých místech regionu. Při domovních prohlídkách a prohlídkách dalších prostor policisté zajistili téměř 400 gramů pervitinu a chemikálie a vybavení na výrobu dalších drog. Oba muži jsou obviněni z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Hrozí jim až deset let vězení. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Eva Červenková.
Kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov na případu pracovali od letošního ledna. Akci s krycím názvem Hana provedli 14. října na třech místech na severním Plzeňsku a v Plzni. Čtyřicetiletého muže zadrželi v jeho bydlišti v menší obci u Bezvěrova. Při domovní prohlídce tam našli vybavení, komponenty a chemické látky k výrobě pervitinu. Jejich množství podle policie odpovídalo výrobě téměř 700 gramů drogy. Hotový pervitin muž ukrýval v dalším objektu v obci u Všerub, kde policisté zajistili téměř 400 gramů drogy.
Druhého, osmatřicetiletého muže zadrželi policisté ve stejný den. Podle kriminalistů vyráběl pervitin v obci u Nýřan. Chemikálie a součásti potřebné k výrobě drogy měl uložené v pronajatém prostoru v Plzni.
Vyšetřovatel navrhl vzít čtyřicetiletého obviněného do vazby, soud ale návrhu nevyhověl. Oba muži jsou stíháni na svobodě.