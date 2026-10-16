Politolog: Zarzycký našel cestu jak prezentovat Plzeň jako město, které umí

Suverénní výhru hnutí ANO v Plzni vidí politolog Západočeské univerzity Petr Jurek jako úspěch dosavadního primátora Romana Zarzyckého jako hlavního tahouna komunální politiky. Primátor a jeho tým podle něj našli cestu, jak prodat dobrou ekonomickou situaci majetného města, které umí investovat a umí se tím pochlubit. ANO získalo v Plzni přes 31 procent hlasů a polepšilo si o tři mandáty na 18 mandátů. Hned v neděli se domluvilo na memorandu o spolupráci s dosavadními koaličními partnery STAN a Pro Plzeň s lidovci. Koaliční trojice má v 47členném zastupitelstvu 34 mandátů.
"Rozhodně to není projev toho, že je tady nějaká buňka, která jde primárně za (premiérem a šéfem ANO Andrejem) Babišem. Výsledek je spíš o primátorovi, který je hlavním tahounem komunální politiky. A když se do té kampaně podíváme, tak vlastně Babiše nepotřeboval. Nebyly tu billboardy, kde je Babiš se Zarzyckým, jako to bývalo dřív," připomněl.
Do úspěchu STAN, kteří získali necelých 18 procent a deset mandátů, se podle politologa promítá i vývoj na republikové úrovni. "Je to vlastně dneska nejviditelnější opozice proti Babišovi," podotkl Jurek. Voliči v Plzni si ale podle něj STAN dokázali spojit s konkrétními regionálními politiky na magistrátu i v plzeňských obvodech. Hnutí navíc umělo ukázat, že ve volebním období pracovali a posouvali věci. "Nebo že minimálně mají srozumitelné plány, co by se posouvat mělo. A to v komunální politice stačí," uvedl.
Naopak Piráti, kteří v koalici dřív byli a nyní se do zastupitelstva nedostali, se jako členové dosavadní městské vlády neprezentovali. "Lidé si je nespárovali s úspěšnými investicemi," podotkl. Míní, že možná nechtěli připomínat, že vládli s ANO a zřejmě podle Jurka také příliš vsadili na nové, mladé a neokoukané tváře.
ODS hodnotí politolog jako rozpolcenou stranu, u níž není jasné, o co jí jde. Poukázal na to, že dosluhující senátor Lumír Aschenbrenner sice s ANO spolupracovat nechce, ale podporuje jeho kandidátku Lucii Kantorovou (ANO) při volbě do Senátu, což kritizovali vysocí členové ODS.
"Kromě toho, že jsou nervózní a že se jim nelíbí, že byli v opozici, tak jsem ani neviděl nějakou strategii, co s tím udělat. Říct 'Střídáme' je hezké, ale chybí konkrétní věci, co by chtěli změnit," připomněl politolog volební heslo občanských demokratů a dodal, že ODS neměla téma. "Nemyslím si, že si to v opozici odpracovali," dodal.
Jurek poukázal i na to, že strany dosluhující koalice si v kampani před volbami "nešly po krku", naopak se dost společně chlubily tím, co se jim povedlo.
Uskupení Chceme Plzeň, které tvoří TOP 09, Zelení a nezávislí, a které získalo pět mandátů, bude podle Jurka reálná opozice a dosáhla dobrého volebního výsledku.
"Jdou po tématech a pro mě byli srozumitelnější," řekl. "A když budou opravdu v opozici pracovat stylem, že budou říkat 'Tohle se nám líbí nebo nelíbí', tak mohou v příštích volbách udělat zajímavý výsledek," podotkl.