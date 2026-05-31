Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Podzámčí je malá osada poblíž zříceniny hradu Rýzmberk severně od Kdyně. „Žena narozená v roce 1961 byla zavalena stromem. Utrpěla středně těžká zranění, po ošetření, zajištění a při vědomí, byla předána Letecké záchranné službě k transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Andrea Divišová.
Policejní mluvčí Michaela Reindlová později upřesnila, že se podle dosud zjištěných skutečností jednalo o nešťastnou shodu okolností. „Vlivem silného poryvu větru došlo v dané lokalitě k vyvrácení několika stromů. Jeden z nich následně dopadl na přítomnou ženu a zranil ji,“ řekla Reindlová.
Hasiči vyjížděli v sobotu v regionu ke dvěma desítkám technických zásahů především na Domažlicku a Tachovsku.
