Noční požár bytu v Plzni má jednu oběť, vážně popálený člověk zemřel v nemocnici

Vyplývá to z informací na Facebooku krajských hasičů a serveru Novinky.cz.
K požáru bytu vyjížděli hasiči po 20:00. Ještě před jejich příjezdem z domu vyšli obyvatelé ostatních bytů. Hasiči pak z místa požáru vynesli jednoho člověka v bezvědomí. Předali ho do péče zdravotnické záchranné službě k ošetření a transportu.
Policejní mluvčí Dagmar Mifková později řekla serveru Novinky.cz, že muž následně ve zdravotnickém zařízení zemřel. „Případ si převzali kriminalisté, kteří na místě zjišťují všechny okolnosti události,“ dodala.
Požár hasiči dostali pod kontrolu za 18 minut. „Následně hasiči provedli důkladný průzkum sousedních bytů a celého objektu, aby vyloučili přítomnost skrytých ohnisek nebo další šíření ohně. K odvětrání zakouřených prostor byla nasazena přetlaková ventilace,“ oznámili.