Požár chaty v Cheznovicích na Rokycansku způsobil škodu pět milionů korun.

Škodu předběžně odhadnutou na pět milionů korun napáchal požár větší chaty, s nímž v noci na dnešek bojovali hasiči v Cheznovicích na Rokycansku. ČTK o tom informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Oheň objekt zcela zničil. Nikdo nebyl zraněn.
K požáru vyjížděli hasiči před 04:00. "Chata byla v době našeho příjezdu již zcela zasažena požárem. Z objektu jsme vynesli jednu propan-butanovou lahev. Situaci hasiči dostali pod kontrolu do půl hodiny od příjezdu první jednotky na místo zásahu," řekl mluvčí. Příčinu požáru zatím hasiči neurčili, dnes ji ještě zjišťují vyšetřovatelé.