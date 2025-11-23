„Po zahájení hasebních prací došlo uvnitř k výbuchu tlakové láhve, která byla dopředu avizovaná, že se nachází v kuchyni,“ uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček. Práci hasičů komplikoval i složitý terén, kvůli kterému nebylo možné použít výškovou techniku.
Na likvidaci ohně se podílelo deset profesionálních i dobrovolných jednotek včetně hasičů Správy železnice z Plzně.
Po dobu likvidace požáru byl provoz na železniční trati číslo 180 úplně zastavený. Hrozilo nebezpečí výbuchu dalších tlakových lahví.
„Ve 12.07 jsme provoz obnovili s omezením rychlosti v místě události,“ doplnil Martin Kavka, mluvčí Správy železnic.
