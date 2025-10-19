Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Požár byl nahlášený před 18:00, zhruba tři hodiny zasahovalo asi 20 hasičů. „Šlo o pět spojených prostorů, dílen. K zahoření došlo v jedné z nich. Oheň prostupoval do dřevěné konstrukce střechy. Museli jsme sundat plechovou krytinu, abychom mohli krovy dohasit,“ řekl velící důstojník hasičů Petr Ježek. Hašení zkomplikoval nález mrtvé osoby, kterou musel ohledat přivolaný koroner. Oheň byl zlikvidován kolem 21:00.
Příčina ani škoda zatím není podle Ježka známá. V neděli budou na místě pracovat vyšetřovatelé policie i hasičů.
Bývalý pivovar v Puškinově ulici je na okraji Klatov na výpadovce na Horažďovice, mezi internáty a benzinovou pumpou.
