Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:42aktualizováno  9:42
Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči v sobotu večer torzo těla, zřejmě muže. Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu a vyšetřují všechny okolnosti, řekl krajský policejní mluvčí Michal Schön.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Středočeského kraje

Požár byl nahlášený před 18:00, zhruba tři hodiny zasahovalo asi 20 hasičů. „Šlo o pět spojených prostorů, dílen. K zahoření došlo v jedné z nich. Oheň prostupoval do dřevěné konstrukce střechy. Museli jsme sundat plechovou krytinu, abychom mohli krovy dohasit,“ řekl velící důstojník hasičů Petr Ježek. Hašení zkomplikoval nález mrtvé osoby, kterou musel ohledat přivolaný koroner. Oheň byl zlikvidován kolem 21:00.

Příčina ani škoda zatím není podle Ježka známá. V neděli budou na místě pracovat vyšetřovatelé policie i hasičů.

Bývalý pivovar v Puškinově ulici je na okraji Klatov na výpadovce na Horažďovice, mezi internáty a benzinovou pumpou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Přimda otevřela sportovní areál pro školu i veřejnost za 11 milionů korun

Přimda na Tachovsku otevřela nový sportovní areál u základní školy pro děti i veřejnost za 11 milionů Kč. Zahrnuje ovál s doskočištěm, dráhy na sprint, sekce...

19. října 2025  10:46,  aktualizováno  10:46

Mejdan s Impulsem roztančil O2 arenu. Příští rok dorazí „striptérská skupina ze Smíchova“

Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.

19. října 2025  12:19

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

19. října 2025  11:59

Mezi 500 let starým krovem vede skleněná lávka. Port 1560 má cenu Stavba roku

Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...

19. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Literární festival ProtimluvFest 2025 letos zkoumá téma hranic

Letošní ročník literárního festivalu ProtimluvFest představí v Ostravě díla desítky autorů z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Chystají se autorská čtení i...

19. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Ještě včera upravená zeleň trávníku v tomto parku svítila krásně zelenou barvou a dnes se již na ní usadila jinovatka jako připomínka, že chladné dny se přibližují.

vydáno 19. října 2025  11:32

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina...

19. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Oslavany už se na dostavbu elektrárny v Dukovanech chystají několik let

Na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany se nedaleké Oslavany na Brněnsku připravují několik let. Ještě před koncem letošního roku se začnou kolaudovat první...

19. října 2025  9:44,  aktualizováno  9:44

Ranní požár v Letovicích na Blanensku způsobil dvoumilionovou škodu

Dvoumilionovou škodu způsobil ranní požár přístavku u rodinného domu na okraji Letovic na Blanensku. Plameny prakticky zničily budovu na ploše přibližně 70...

19. října 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Hasiči evakuovali 35 lidí z ubytovny v Zábřehu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči dnes nad ránem museli evakuovat 35 lidí z ubytovny v Zábřehu na Šumpersku. Hořel tam odpadkový koš a další materiál, který způsobil zakouření velké...

19. října 2025  9:09,  aktualizováno  9:09

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Trochu mě unavuje, jak jsou lidé schopni civět, říká zpěvačka Binková

Zpěvačka Anežka Binková s kořeny na Třebíčsku vydala v pátek 17. října své první pětipísničkové hudební album Buď, žij, miluj. Zpěvačka vešla ve známost svou úspěšnou účastí v televizní soutěži Česko...

19. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Huawei Digital Power pomáhá organizaci ASEAN s bezuhlíkovou transformací pomocí síťotvorných technologií pro všechny scénáře

19. října 2025  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.