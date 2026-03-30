Požár kůlny na Tachovsku způsobil škodu za milion korun, zasáhl i kraj lesa

Škodu předběžně odhadnutou na milion korun způsobil dnes odpoledne požár kůlny u obce Maršovy Chody na Tachovsku. Uvnitř objektu bylo bateriové úložiště pro fotovoltaickou elektrárnu, která nebyla napojena na distribuční síť. Oheň se rozšířil i mimo objekt, informoval dnes ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Michal Holeček.
Když k požáru přijeli dobrovolní i profesionální hasiči, byla stavba kůlny kompletně zasažena plameny, které se rozšířily i na přilehlý sklad traktorů a na okraj blízkého lesa. Dobrovolní hasiči museli zřídit čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody. Po půl hodině dostali hasiči oheň pod kontrolu, takže se dál nešířil.
"Na místo také vyjel vyšetřovatel pro zjišťování příčin požárů," doplnil Holeček.