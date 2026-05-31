Požár na Šumavě zničil obytný srub, škoda přesahuje 2,5 milionu korun

Rozsáhlý požár zničil dnes odpoledne na Šumavě obytný dřevěný srub se stodolou na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku. Hasiči předběžně odhadli škodu na více než 2,5 milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hlášení o požáru dostali hasiči kolem 14:30. Když přijeli ke srubu, zjistili, že objekt oheň zasáhl v plném rozsahu. "Velitel zásahu si proto postupně vyžádal další síly a prostředky. Prioritou bylo zabránit rozšíření požáru na dosud méně zasaženou část objektu a zajistit dostatek hasební vody. Na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné jednotky z širokého okolí," uvedl Poncar. Hasiči oheň dostali pod kontrolu po 16:00.