Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:02aktualizováno  10:02
Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili, příčinu zjišťují vyšetřovatelé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Hořelo v menším objektu, něco jako mobilheim. Zahořela podlaha a pohovka,“ uvedl Marek.

Záchranáři odvezli do Klatovské nemocnice dva dospělé a dvě děti mladšího školního věku s podezřením na lehkou intoxikaci zplodinami hoření, uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Není to jediný požár, po němž v pátek v kraji skončil člověk v nemocnici kvůli nadýchání kouře. Po nočním požáru v rodinném domu v Kolinci na Klatovsku odvezli zdravotníci do nemocnice v Klatovech muže středního věku s podezřením na lehkou intoxikaci kouřem, řekl Štěpán. Podle Marka hořela plastová vana v rodinném domě.

Svátky jsou rušné

Letošní vánoční svátky mají hasiči v Plzeňském kraji velmi rušné. „Je to mimořádné,“ řekl Marek. Jen na Klatovsku například den před Štědrým dnem hasili požár v rodinném domě v Nové Vsi - Rajsku. Hořelo v domě, kde je známá šumavská brusírna skla a také prostory pro ubytování. Nikdo nebyl zraněn, škoda ale dosáhla k pěti milionům korun.

Na Štědrý den zničil požár rodinný dům v obci Milčice na Klatovsku. „Shořela tam komplet celá střecha i s podkrovím,“ uvedl Marek. Škoda byla předběžně odhadnutá na několik milionů korun.

Podle aktualizované statistiky zásahů měli letos hasiči v Plzeňském kraji od 24. prosince dosud 64 zásahů, z toho 11 požárů. Loni to bylo za celé tři dny vánočních svátků 23 událostí, z toho pět požárů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce

Skutečný unikát, tedy kapr lysec s šupinami. Toho ulovil Jiří Moc, známý jako...

Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo rybaření v ruchu velkoměsta. Je to mistr takzvaného urban fishingu. Vyhledává místa, kde rozhodně není...

H. Králové posunul tendr na opravu podchodu na třídě Karla IV. o dva měsíce

ilustrační snímek

Město Hradec Králové posunulo termín podání nabídek do tendru na rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV. o dva měsíce. Původní termín pro podání nabídek byl...

26. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Jesličky z Keni i z Tibetu. Výstava v Bohumíně představuje unikátní betlémy

V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění...

První plastické zobrazení příběhu o narození Ježíška v chlévě si Česlav Gałuszka pořídil před třiceti lety, aby potěšil své malé děti. Dnes má okolo čtyřiceti betlémů z celého světa. Jsou dřevěné,...

26. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Vrátit? Darovat? Schovat na horší časy? Nerudovské „kam s ním“ u nevhodných dárků startuje

Nevhodná barva bundy pro chlapečka?

Jsou po stromečkem lepší peníze, nebo hmatatelná věc? Pokud se sejde v nadílce víc bestsellerů od Dana Browna nebo tričko nevhodné velikosti a s hloupým obrázkem, přemýšlíte, co s nimi.

26. prosince 2025

Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

Odjezdová hala pardubického nádraží byla otevřena v roce 1958 a dodnes její...

Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i...

26. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

CGTN: Nejžhavější zimní párty v Číně

26. prosince 2025  10:38

Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava...

26. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:29

Crayola spouští globální projekt McDonald's Happy Meal® Experience, jenž je jako z jiného světa

26. prosince 2025  10:29

Na Orlickoústecku a u Červeného Kostelce na Náchodsku hrozí na silnicích námraza

ilustrační snímek

Na silnicích na Orlickoústecku dnes hrozí námraza. Opatrní musejí být kvůli námraze i řidiči na silnici I/14 mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Rtyní v...

26. prosince 2025  8:44,  aktualizováno  8:44

Obce hledají místa pro novoroční ohňostroje. Radši opečme špekáčky, radí lidé

Letošní novoroční ohňostroj v Jihlavě byl tišší než v minulosti a zřejmě...

Trochu jako skládání puzzle vypadá letos organizace ohňostrojů v řadě měst na Vysočině. Novela zákona, která na vybraných místech omezuje používání většiny pyrotechniky, jim připravila nelehký úkol....

26. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Prvotina chebské básnířky prorazila mezi evropskou literární smetánku

Za svou básnickou prvotinu získala Hana Holatová ocenění v soutěžní přehlídce...

Když Hana Holatová z Chebu dopsala a vydala svou první knihu básní, ve snu by ji nenapadlo, že se sbírka probije mezi evropsky oceňované tituly. Ale stalo se. V soutěžní přehlídce Switzerland...

26. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Po vánočním hodování se můžete těšit na hodování pracovní. Kolik vám na něj přidá šéf?

Ceny jsou jasné. Kolik vám přidal zaměstnavatel na oběd?

Jestliže jste si o svátcích nedopřávali a vaše hmotnost se nijak dramaticky neupravila, do nosu si můžete dát hned po Novém roce. Stát upravuje „stravenkové“ příspěvky.

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.