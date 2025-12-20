Hasiči na Domažlicku vyjeli k požáru, uvnitř domu našli už jen ohořelé tělo

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12aktualizováno  15:12
V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděly hasičské jednotky k nahlášenému požáru nízkopodlažního domu v Pocinovicích na Domažlicku. Když ale hasiči na místo dorazili, plameny už nebyly aktivní. V jedné z místností našli ohořelé tělo staršího muže. Jeho úmrtí nyní vyšetřují domažličtí kriminalisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„K nahlášenému požáru vyrazila jedna místní dobrovolná a jedna profesionální jednotka,“ přiblížil pro iDNES.cz mluvčí hasičů David Dopirák.

„Po vstupu do obydlí byly zjištěny stopy požáru a také nalezené lidské ohořelé tělo,“ doplnila krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Případ si nyní převzali domažličtí kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu. „Ta by měla objasnit přesnou příčinu úmrtí,“ dodala policejní mluvčí. Kriminalisté zároveň zjišťují všechny související okolnosti tragické události.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

20. prosince 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

