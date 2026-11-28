V Blatnicích na severu Plzeňska dnes vyhořela truhlářská dílna, zděná přístavba k rodinnému domu. Soused, který se snažil oheň uhasit, se lehce nadýchal zplodin a popálil si ruku. Záchranáři ho převezli na vyšetření do nemocnice. Příčinu požáru i výši škody odborníci zjišťují, řekl ČTK velicí důstojník krajských hasičů Tomáš Junek.
"Probíhají likvidační práce. Šlo údajně o domácí truhlárnu s půdorysem asi osm krát osm metrů," uvedl. Sousední rodinný dům byl podle něj lehce okouřený a mírně zasažený včetně střechy. "Ale tam žádné ohnisko není, to bylo podchycené včas, takže uchráněná je vlastně celá hodnota toho baráku," uvedl velitel. Z přístavby zůstaly obvodové zdi a střechu teď budou hasiči strhávat, protože je nestabilní.
V dílně byly truhlářské stroje, zřejmě hoblovka, a další vybavení a nářadí.