Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Valentýna Bílá
  15:02
Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu ptáků několikrát přistihli. Labutě podle odborníků nekončí na talíři, ale muž je prodává především do zahraničí. Plzeňský záchranář o tom informoval policii.

Náhodný svědek 21. ledna na smíchovské náplavce natočil muže, jak odchytává labuť u břehu a odnáší ji do auta. A to i přesto, že ho od toho opakovaně zrazuje a upozorňuje, že zavolá policii. Podle spolku Běhejme a pomáhejme útulkům, který na video upozornil, odnesl muž do auta dvě labutě.

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.
Inzerát chovatele R. H. nabízející prodej labutí.
Pravidelné krmení vodních ptáků na Vltavě zlodějovi výrazně nahrává.
Labutě mají ornitologické kroužky, díky nim o nich získají zvířecí ochránci důležité informace.
„Je veřejným tajemstvím, že oním zlodějem je dobře známý a zkušený chovatel ptactva, veterinář R. H. z jižních Čech. Ten byl již při nelegálním odchytu labutí na Vltavě několikrát přistižen a řešen,“ upozorňuje šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň, který se spolu s ostatními ochránci již rok snaží přijít na to, proč záhadně mizí labutě právě zde. A také na dalších dvou místech v Praze, vždy se jedná o levý břeh Vltavy.

Karel Makoň o tom informoval policii, která se událostí od ledna již zabývá. Policejní mluvčí Richard Hrdina redakci iDNES.cz potvrdil, že případ skutečně prověřují a po neznámém muži pátrají. Vzhledem k probíhajícím úkonům se odmítl k novým zjištěním ohledně totožnosti pachatele vyjádřit. „Na případu usilovně pracujeme,“ řekl Hrdina.

Zda se jedná o stejného člověka, který v prosinci 2021 na Vltavě odchytával labutě a nakládal je do auta, pražští policisté také prověřují. Starší muž jim tenkrát tvrdil, že dříve pracoval jako veterinář a ptákům chce pomoct, protože mají v krku zapíchnuté rybářské háčky. Rentgen ale nic takového nepotvrdil.

Podle Karla Makoně, je R. H. renomovaný, legální chovatel vodních ptáků a obchodník. Labutě nechytá proto, aby je usmrtil a zkonzumoval, ale aby je prodal dalším chovatelům. Podle informací iDNES.cz pašoval do Čech vzácné ptáky už po sametové revoluci.

„Již několik let labutě nabízí téměř pravidelně ve svých inzerátech hlavně do zahraničí. To víme. Předpokládám, že má doma mateřský chovný pár, který mu odchovává nějaká mláďata a ta pak nabízí na internetu. Následně, když je poptávka, sežene si ty ptáky také jinak. Zajde si pro ně do velkoskladu na Vltavě, kde je lidi krmí, chytne si, co potřebuje. Pak je křídluje, aby nelétali, označí svými kroužky a má k nim i papíry, čímž je zlegalizuje,“ pokračuje Makoň s tím, že prokázat, že šlo o labutě z Prahy, když nemají ornitologické kroužky, by nebylo vůbec snadné.

Mobilní číslo, které je uvedeno v inzerátu na prodej drůbeže, je nedostupné. Druhé číslo, které R. H. také používá, sice vyzvání, ale nikdo ho nezvedá. Chovatel nereaguje ani na SMS zprávy.

Policie zatím nestanovila v případu právní kvalifikaci. Není proto jasné, zda půjde o trestný čin, nebo jen přestupek. Nicméně Karel Makoň se domnívá, že celá záležitost skončí maximálně jako přestupek se směšnou pokutou.

Labuť není zvláště chráněný druh, není na seznamu zvěře, nepodléhá ani zvláštní registraci. Labutě jsou chráněny pouze nejnižším stupněm ochrany, přičemž k jejímu odchytu, manipulaci a chovu byl měl dotyčný vlastnit takzvaný odchylný postup ze zákona.

„Když ho nemá, je to zase pouze přestupek. Nejde ani o pytláctví, labutě vlastně nepatří nikomu, tím pádem nevznikla nikomu žádná majetková újmu či škoda, která navíc nejde ani vyčíslit. R. H. velmi dobře ví, co dělá, využívá nedostatků legislativy, tak trochu i náhody a hlavně to, že se mu vlastně ani nemůže nic stát. A když se stane, tak to zase není evidentně tak citelná finanční ztráta, aby se mu to nevyplatilo a přestal,“ rozhořčeně popisuje zvířecí ochránce.

Poukazuje také na to, že R. H. byl již několikrát zadržen, pokutován, řešen i v zahraničí při převozu dravců, sov, vodních ptáků a papoušků. Již dříve, při jiné kontrolní akci, se u muže ornitologické kroužky z pražských labutí našly. V roce 2017 ho zadrželi v Německu při převozu několika desítek zbídačených štěňat.

