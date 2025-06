Šumavský patriot vsadil na poctivost. Osvěžovna pod Pancířem jede třetí sezonu

S nápadem přišel Richard Brož ze spolku We Love Šumava. Téměř každé tři dny k pramenu řeky jezdí a obě dřevěné vany vyrobené z jedle a modřínu plní skleněnými lahvemi.

„Snažím se, aby především na víkend byly plné,“ přiznává šumavský patriot a dodává, že do obou van se vejde až 17 beden pití, což při počtu dvaceti lahví v každé bedně je neuvěřitelných 340 nápojů. Takže ručně je odnést zhruba 150 metrů lesem do kopce až k prameni říčky dá poměrně zabrat.

Richard Brož při realizaci nápadu spoléhal na slušnost a poctivost lidí, což se mu následně potvrdilo. Kdo si limonádu nebo pivo v samoobslužném přírodním baru vezme, vhodí peníze do kasičky nebo zaplatí pomocí QR kódu.

Mile překvapilo Brože také to, že i když u pramene není žádný odpadkový koš, nepořádek tam není. „Koš by tak hezké místo jen hyzdil. Jsem proto rád, že se návštěvníci řídí pravidlem, že co si s sebou přinesu, to si také odnesu. Nikde se neválejí ani víčka, na ty je speciální špalek s malým otvorem, kam se házejí. Prázdné lahve zase dávají do přepravek,“ chválí návštěvníky a dodává, že před otevřením osvěžovny členové spolku místo nejprve upravili, vybavili přístřeškem a novými lavičkami. K dispozici je také otvírák a hrnečky na pití.

Limonády vyrábí sušický Pivovar U Švelchů a nealko pivo Pivovar Strakonice. Lahve mají originální etikety VY LOV PIVO a VY LOV LIMO. Že lidem pití chutná a kvitují nápad s osvěžovnou, se Brož dočítá v návštěvní knize. Píší do nich nejen Češi z celé republiky, ale také návštěvníci ze sousedního Německa. Za uplynulé sezony popsali už šest knih.

K prameni říčky Řezná mohou návštěvníci dojít ze Špičáku, Železné Rudy či po hadí stezce z Gerlovy Hutě. Pramen je natolik silný, že z něj voda vytéká a nápoje chladí i v období sucha.