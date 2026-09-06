Prázdninová návštěvnost státních památek v Plzeňském kraji stoupla o 3,1 pct

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Letní návštěvnost státních hradů a zámků v Plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a srpnu navštívilo deset památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) 127.029 lidí, meziročně o 3,1 procenta více. Vyšší letní návštěvnost pomohla památkám dohnat slabší začátek sezony, řekla ČTK mluvčí českobudějovického regionálního pracoviště NPÚ Markéta Slabová. Od začátku roku do konce srpna přišlo na státní památky v Plzeňském kraji 195.299 lidí, loni to bylo ve stejném období 200.052 návštěvníků.

Hlavní prázdninová sezona podle Slabové přinesla obrat po méně příznivém jaru. "Svou roli sehrálo příjemnější počasí pro výlety, ale také novinky na jednotlivých památkách, mimořádné prohlídky, kulturní a gastronomické akce nebo programy pro rodiny s dětmi," uvedla mluvčí. I když je letošní celková návštěvnost zatím o 4753 lidí nižší než loni, prázdninové výsledky jsou podle ní povzbudivé. Pomohl zejména srpen. "Zatímco na konci července byla návštěvnost od začátku roku meziročně nižší o 4,7 procenta, na konci srpna činil rozdíl už jen 2,4 procenta. Během srpna se tak meziroční ztrátu podařilo výrazně stáhnout a hlavní letní sezona pomohla dohnat slabší první část roku," řekla.

Nejvýraznější procentuální nárůst návštěvníků zaznamenal zámek Červené Poříčí na Klatovsku. Není zatím otevřený celý, pouze jeho předhradí. O prázdninách tam přišlo 2003 návštěvníků, návštěvnost oproti loňsku vzrostla téměř o 80 procent. "Výsledek podpořilo otevření nové expozice v předzámčí s názvem Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa, kterou v předposledním prázdninovém týdnu doplnila oblíbená výstava květinových aranží," řekla Slabová.

Klášter Plasy na severním Plzeňsku v červenci a srpnu vidělo 10.525 lidí, meziročně o 26,2 procenta víc. Nárůst o 2182 návštěvníků je mezi deseti památkami v kraji nejvyšší. Zájem přitáhl zejména nový prohlídkový okruh sýpka s hodinovou věží. Lákají také programy z letošního projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů - Šlechta na cestách.

O 22 procent vzrostla letní návštěvnost zámku Kozel u Plzně, který v létě přilákal 6411 lidí. Nejnavštěvovanější státní památku v kraji, hrad Rabí na Klatovsku, o prázdninách navštívilo 31.272 lidí, o 1820 více než loni. Mírné zvýšení návštěvnosti zaznamenaly také zámky Nebílovy a Manětín na Plzeňsku a klášter Kladruby na Tachovsku. Naopak méně lidí než loni přijelo na hrady Švihov a Velhartice na Klatovsku, kde prázdninová návštěvnost meziročně klesla o 2,5 a 3,3 procenta.

Prázdninová návštěvnost památek ve správě NPÚ v Plzeňském kraji:

památka červenec a srpen 2026 červenec a srpen 2025

Červené Poříčí 2003 1116

Horšovský Týn 10.272 11.690

Kladruby 7878 7648

Kozel 6411 5261

Manětín 5370 5119

Nebílovy 3263 3041

Plasy 10.525 8343

Rabí 31.272 29.452

Švihov 22.624 23.210

Velhartice 27.411 28.354

celkem 127.029 123.234

Zdroj: NPÚ

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