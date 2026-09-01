Prázdninové nehody v Plzeňském kraji si vyžádaly osm obětí, meziročně o dvě více

Osm lidí zemřelo při letošních prázdninových nehodách, které se staly v Plzeňském kraji. Meziročně je to o dva více. Většina z letních tragických nehod se stala v srpnu. V červenci zemřel na silnicích v Plzeňském kraji jeden člověk, v srpnu sedm. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 17 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Nejtragičtější následky prázdninových nehod za posledních pět let byly v roce 2024, kdy v červenci a v srpnu zemřelo na silnicích v kraji 13 lidí, v roce 2022 měly letní nehody 11 obětí.
Celkem se za červenec stalo v kraji 427 dopravních nehod, meziročně o 30 více. V srpnu policie v kraji evidovala 475 nehod, což je o 62 více než loni. Při nehodách bylo sedm lidí těžce zraněno, 182 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 42,68 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Jediná smrtelná červencová nehoda v kraji se stala 3. července. Padesátiletá řidička, ačkoli nevlastnila řidičské oprávnění, řídila osobní auto a u Maršovic na Klatovsku s ním narazila do stromu u silnice.
I první smrtelná srpnová nehoda v kraji se stala na Klatovsku a také při ní zemřel řidič po nárazu do stromu u silnice. U Horské Kvildy na Šumavě 9. srpna dvaapadesátiletý motorkář pravděpodobně nezvládl řízení a narazil do stromu. O den později zemřel osmdesátiletý řidič osobního auta, který narazil do betonové palisádové zábrany na kruhovém objezdu u Štěnovic za Plzní. Po nárazu do stromu zemřel 15. srpna nedaleko Sušice na Klatovsku devětasedmdesátiletý cyklista.
Nejtragičtějším dnem prázdnin byla sobota 29. srpna. Při dvou nehodách zemřeli v kraji dva lidé. V noci na dálnici D5 na Rokycansku řidička vozu BMW se zahraniční registrační značkou ve směru od Rozvadova na Prahu vyjela mimo dálnici, kde prorazila vozem svodidla a havarovala v travnatém příkopu. Žena narozená v roce 1992 těžkým zraněním na místě podlehla. Odpoledne devatenáctiletý řidič motocyklu mezi obcemi Hradiště a Radonice na Domažlicku vyjel v zatáčce ze silnice a narazil do stromu. Po nárazu do stromu zemřel také řidič osobního auta, který jel v neděli mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn na Domažlicku. Cizinec vyjel do protisměru, auto se několikrát převrátilo přes střechu a při tom narazilo do stromu.
Nejčastější příčinou srpnových nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo ve středu 12. srpna, celkem 26. Naopak nejméně nehod, celkem sedm, řešili policisté 11. srpna.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v srpnu 2026 v Plzeňském kraji:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Domažlice 53 2
Klatovy 55 2
Plzeň-město 209 0
Plzeň-jih 42 1
Plzeň-sever 52 0
Rokycany 14 0
Tachov 30 1
Dálniční oddělení Ostrov u Stříbra 9 0
Dálniční oddělení Svojkovice 11 1
Zdroj : Policie ČR
Počty obětí prázdninových dopravních nehod v Plzeňském kraji:
rok počet obětí v červenci počet obětí v srpnu
2026 1 7
2025 0 6
2024 5 8
2023 4 3
2022 5 6
Zdroj: Policie ČR