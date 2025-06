Za nehodu u Seče, při níž zemřel senior, dostal řidič podmínku a zákaz řízení

8:52 , aktualizováno 8:52

Soud potrestal podmínkou a zákazem řízení dvaapadesátiletého řidiče, který u Seče na Plzeňsku vjel do protisměru a narazil do auta seniora. Ten kolizi nepřežil. Proč viník přejel do protisměru, není zcela jasné. Mohl ho přemoci mikrospánek. Nehoda se stala vloni první prázdninový den. Během července a srpna zemřelo na silnicích v Plzeňském kraji celkem 14 lidí.