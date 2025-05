Soud uznal Litevce vinným z pokusu o vraždu dvou lidí po předchozím uvážení. Sedmnáct let si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Součástí trestu je i vyhoštění z České republiky na dobu deseti let. Státu propadnou také oba nože, kterými cizinec zaútočil. Dále musí poškozeným řidičům uhradit nemajetkovou újmu ve výši jednoho milionu korun pro každého.

„Oba poškození určili jako útočníka obžalovaného. Není důvod, proč by jim soud nevěřil. Obžalovaný má agresivní povahu, a to jednak na základě výpovědi poškozených, ale i na základě rejstříku trestů. Obžalovaný v podstatě nebyl zraněn, a nemůže tak obstát tvrzení, že by jeho jednání bylo pouze nutnou obranou,“ odůvodnil soudce Tomáš Mahr s tím, že důvod pro útok byl malicherný a nešlo o prostou vraždu v bezprostředním afektu.

„Ke smrti poškozených nedošlo zásluhou obžalovaného, ale pokroky lékařské vědy a rychlým poskytnutím pomoci včetně transportu vrtulníkem. Nebyly shledány žádné polehčující okolnosti,“ pokračoval soudce. Cizinci hrozil trest od 15 do 20 let.

Za psychické příkoří dva miliony

Pobodaní Ukrajinci chtěli za ušlý výdělek i zničené oblečení celkem pět milionů korun. „Po propuštění z nemocnice nedodali žádné důkazy, kolik stálo oblečení, o kolik přišli na výdělku, proto soud každému přiznal nárok na nemajetkovou újmu po milionu korun za utrpění psychického příkoří, byť si je soud vědom, že otázka dobytnosti pohledávky může zůstat jen jako číslice na papíře,“ řekl Tomáš Mahr. Dnešní rozsudek není pravomocný, obhájce obžalovaného se ihned odvolal. Státní zástupce, který navrhoval 17leté vězení, se vzdal odvolání.

Podle státního zástupce se potyčka mezi třemi cizinci strhla na začátku loňského dubna kolem osmé hodiny večer na parkovišti čerpací stanice u přechodu Horní Folmava.

Všichni tři, obžalovaný Litevec Karolis Palubinskas a dva řidiči z Ukrajiny, byli pod vlivem alkoholu. Muži se podle spisu nejprve pohádali a Litevec odešel z odpočívky na parkovišti. Po deseti minutách se ale vrátil i se dvěma noži a oba řidiče pobodal. Na prvního nejprve zaútočil zezadu, rány pak směřovaly do hrudi, břicha, hýždí. Když mu přišel na pomoc druhý řidič, útočník ho zasáhl do hlavy.

„Oběma poškozeným způsobil poranění bezprostředně ohrožující jejich život s tím, že tato poranění si vyžádala letecký transport vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Plzni, kde se podrobili urgentním chirurgickým zákrokům. Bez včasné lékařské pomoci by zemřeli,“ upozornil státní zástupce Milan Pózel.

Jen jsem se bránil, tvrdí obžalovaný šofér

Obžalovaný řidič tvrdí od počátku, že se jen bránil. „Nevím, jak se to stalo, já se je nesnažil zabít, nesnažil jsem se jim ubližovat, neměl jsem žádnou motivaci. Jediná motivace byla, abych zachránil sám sebe, abych nebyl pobodán já,“ brání se obžalovaný cizinec. Tvrdí, že nože přinesl jeden z Ukrajinců.

Vypověděl, že v onen dubnový den zastavil s kamionem na parkovišti. Vzal láhev vodky a šel ke stolu na odpočívadle, kde už seděli dva muži z Ukrajiny.

„Popíjeli jsme spolu a pak přišly na řadu politické otázky. Bavili jsme se o tom, co probíhá mezi Ukrajinou a Ruskem. Řekl jsem, jak to chápu. Položili mi otázku, jestli jsem na straně Putina. Řekl jsem, že se k tomu nechci vyjadřovat. Nepochopil jsem, jestli se urazili, ale od té chvíle se změnil jejich tón. Zpětně to beru, že otázka na Putina byla provokativní, abych o něm nemluvil hezky,“ tvrdí souzený.

„Pak mě Alexandr chytil oběma rukama. Nechápal jsem, co se děje. Udeřil jsem ho, aby mě pustil. Otočil jsem se na Andreje, ten měl v ruce nůž. Nic neřekl, ale měl snahu mě bodnout. Držel jsem mu ruku, aby to neudělal. Pak jsme se zase poprali. Vše se odehrálo hrozně rychle,“ vybavuje si.

Pak prý Andrej řekl, že si přinese nějakou zbraň, a šel ke svému autu. „Nečekal jsem, až ji přinese. Začali jsme se zase s Alexandrem prát. Pak jsem běžel na benzinku, aby zavolali záchranku. Nevěděl jsem, jestli nejsem zraněný,“ dokončil vyprávění.

Na otázku, proč došlo mezi ním a Ukrajinci k potyčce, odpověděl, že netuší. „Sám nevím, co měli v úmyslu, jestli mě chtěli zabít. Nebyl jsem s nimi tak přátelský, asi jsem neprojevil respekt, možná jsem měl podle nich arogantní chování,“ uvažoval obžalovaný.

Přiznal se, že v minulosti měl problémy se zákonem. Soudy ho potrestaly za výtržnictví, ublížení na zdraví a nedovolené držení zbraně. „Čtyři roky jsem seděl ve Skotsku, rok v Litvě,“ vypočítal.