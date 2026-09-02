Léto končí, můžeme bilancovat: kde v Česku bylo vedro nejbrutálnější

Začátek září přinese výrazně příjemnější teploty. Ve středu teploty v Plzeňském a Karlovarském kraji vystoupaly nejčastěji na 22 až 26 °C. Ráno bylo skoro jasno, během odpoledne ale oblačnosti přibývalo.
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Léto bylo druhé nejteplejší za 65 let měření, padl i absolutní teplotní rekord
Teplotní rekordy během léta padaly na řadě meteorologických stanic. Ten nejvýraznější zaznamenali 4. srpna v Plzni-Bolevci, kde meteorologové naměřili 41,5 °C. Jde o nové absolutní teplotní maximum pro území Plzeňského a Karlovarského kraje.
Na stanici v Bolevci zaznamenali od června do srpna celkem 31 tropických dní. Hned v jedenácti z nich teplota překročila 35 °C.
O víkendu přijde ochlazení
V dalších dnech už budou teploty výrazně mírnější. Ve čtvrtek vystoupí na 21 až 25 °C. Ráno a dopoledne bude převážně polojasno, později oblačnosti přibude. Výjimečně se mohou objevit přeháňky, zejména v Karlovarském kraji.
Pátek bude převážně slunečný, především odpoledne. Teploty vystoupí na 25 až 29 °C, na Plzeňsku může být ojediněle až 30 °C.
V sobotu přejde přes region od severozápadu studená fronta, která přinese ochlazení, více oblačnosti a srážky. V první polovině dne se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, výjimečně také bouřka. Nejpozději kolem poledne by měly srážky ustat a odpoledne začne oblačnosti ubývat.