Předseda asociace krajů má 17.9. jednat s Babišem o státním příspěvku na silnice

Autor: ČTK
  20:39aktualizováno  20:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Předseda Asociace krajů ČR a zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) bude 17. září jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) o státním příspěvku na opravy krajských silnic II. a III. tříd. Holiš to ČTK řekl po dnešním jednání rady krajské asociace v Plzni. Jak dodal, s premiérem a ministrem má dohodu, že pokud se ušetří na státních tendrech na silnice a železnice, jsou kraje v pořadí.

Regiony letos ani v příštím roce nemají na rozdíl od let předcházejících dostat na opravy krajských silnic žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V minulých letech se příspěvek státu pohyboval od dvou do čtyř miliard korun ročně.

"Uvidíme, jestli se to podaří dojednat (peníze na silnice s premiérem a ministrem dopravy), nebo ne," řekl ČTK jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Přesunutí ušetřených peněz ze státních zakázek považuje za málo pravděpodobné. Ale třeba se to podaří, dodal. Argument premiéra, že kraje mají na účtech na opravy silnic dost peněz, Grolich odmítl.

"Jsem rád, že se dnes všichni hejtmani shodli, že ta čísla, která uvádí ministerstvo financí, jsou naprosto lichá, protože v reálu ty peníze, které oni označují jako volné prostředky na našich účtech, jsou vázané na konkrétní investice," dodal.

Holiš míní, že by se dalo ušetřit na akcích SFDI, a to jak na tendrech na železnice, tak na silnice. "A my čekáme, jsme připraveni, máme zásobník projektů a uvidí se, jak se ta situace bude vyvíjet, protože i pan ministr mi potvrdil teď v telefonu, že čekají na velké rozhodnutí o jednom velmi nákladném tendru, takže pořád ta naděje žije," uvedl.

O výši případné letošní částky krajům se podle něj zatím nedá mluvit. Loni dostaly na poslední chvíli mimo rozpočet SFDI dvě miliardy korun. "Budeme rádi za každou korunu," řekl.

Cílem je podle něj nechodit na vládu každý rok prosit, ale upravit rozpočtové určení daní tak, aby byly podmínky státního příspěvku na opravy krajských silnic jasně definované. Zákon o rozpočtovém určení daní stanovuje, kolik a v jakém poměru dostávají kraje z výnosu části daní.

K návrhu změn rozpočtového určení daní (RUD) se rada krajské asociace po dohodě hejtmanů vrátí ve druhé polovině října. "Abychom byli do konce října schopni vydefinovat novou dohodu k RUD, kde kritérium silnic určitě bude zakomponováno," uvedl předseda.

Dohoda s vládou je podle něj taková, že se kraje mají domluvit o přerozdělení daní mezi sebou. "Mám návrh a hejtmany s ním chci seznámit ve druhé polovině října," uvedl. Holiš se podle svých slov dohodl s premiérem, že návrh by neměl žádat další peníze ze státního rozpočtu, a proto se musí kraje dohodnout. "Podle moderních kritérií, která zohledňují opravdu férové zatížení krajů v těch odvětvích, která dělají. Bavíme se o počtu obyvatel, o rozloze kraje, délce silnic druhých a třetích tříd, o počtu studentů středních škol i třeba o počtu urgentních příjmů," řekl.

Model změn v rozpočtovém určení daní se podle Holiše mezi kraji připravuje. "Určitě chci vyjít z dohody z roku 2023, kterou dělal předchozí předseda asociace, a na té byla shoda 11 ze 14 krajů. Teď bych chtěl přinést na vládu podporu změny RUD minimálně 13 ze 14 krajů," dodal.

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