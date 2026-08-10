Přehrada Hracholusky na Plzeňsku má dnes kvůli sucha nejnižší přítok od r. 1930

Přehrada Hracholusky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v Plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ze stanice Stříbro. Do přehrady přitéká aktuálně necelého půl metru krychlového za vteřinu (téměř 500 litrů), ale odtok je 2,5 metru krychlového (2500 litrů), řekl ČTK Karel Zelenka, dispečer Povodí Vltavy v Plzni, závodu Berounka.
"Hlavním přítokem je Mže (měřená ve Stříbře), což je prakticky celý přítok do nádrže. Ostatní (potoky) jsou v řádu pouhých jednotek litrů," uvedl. Hladina nádrže je pod optimem pro toto období o 2,2 až 2,3 metru. Podle Zelenky už byly srovnatelné velmi suché roky, ale současný stav hladiny je druhý až třetí nejnižší v historické řadě. "Ale jak ta situace trvá, tak už se začínáme vymykat," řekl.
Závod Berounka zatím nepřijímá pro spravované vodní nádrže v kraji žádná opatření. "Dodržujeme všechny předpisy podle manipulačních řádů, tedy minimální odtok, zajišťujeme odběry a zatím nemáme hlášenou od úpraven vod nebo vodárenských firem, že by byl problém s jakostí vody, i naše laboratoř to monitoruje," řekl Zelenka. Krajská komise pro sucho pouze povolila odebírat vodu z Otavy pro Sušici i při nižším průtoku a zachování částečného odběru vody pro sádky ryb v nedalekém Anníně. Nikde jinde v regionu se k tomu zatím nepřikročilo.
I vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku a Lučina na Tachovsku jsou na nižších hladinách než obvykle touto dobou. "U Hracholusek je cílem udržet rekreaci, a proto je tam optimální hladina přes léto naplánovaná, což nám ale teď ty nízké přítoky vůbec nedovolují. Pouštíme tedy to, co musíme a přitéká minimum. Ale na ostatních (přehradách) není ten roční optimální průběh hladiny vázaný rekreací, protože na těch vodárenských nádržích se nerekreuje. Takže tam to nelze úplně porovnávat," řekl Zelenka.
V regionu panují nejnižší průtoky v řekách a potocích za celou dobu měření. "Pouze na úsecích toků, které leží pod vodními nádržemi (Mže pod Lučinou a pod Hracholusky a Úhlava pod Nýrskem), tak tam je díky tomu nadlepšování nebo dodržování minimálních průtoků situace o něco málo lepší nebo stabilnější. Ale všude jinde je velmi nepříznivá. Pohybujeme se na velmi významném suchu," řekl dispečer. Třeba nadlepšení z Hracholusek udržuje průtok v Plzni na Bílé Hoře, i na dolní Mži a částečně i na na Berounce.
"Na všech přehradách, jsme teď s hladinou tak nízko, jako býváme o měsíc později. Takže není to katastrofa, ale spíš je třeba se dívat, jak to bude dál. Klesá hladina, mění se i kvalita vody. A přítok je naprosto minimální, někde nula," uvedl hydrobiolog závodu Berounka Jindřich Duras. Přesto je na Hracholuskách velmi dobrá kvalita vody u hráze. Koupání se doporučuje, možná ještě na Radosti, ale výš už je to sporné.