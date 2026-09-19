Při opravách D5 na Plzeňsku v noci nákladní vůz při couvání usmrtil dělníka

Autor: ČTK
  14:27aktualizováno  14:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nákladní auto v noci na dnešek na dálnici D5 poblíž Heřmanovy Huti na severním Plzeňsku při couvání srazilo dělníka. Šestapadesátiletý muž utrpěl zraněním, jimž na místě podlehl, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Událost se stala před 2:00 na 104. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. V tomto úseku Ředitelství silnic a dálnic opravuje povrch dálnice. "V uvedeném místě probíhají práce související s rekonstrukcí vozovky. Podle dosud zjištěných skutečností měl muž, ročník 1971, při couvání s nákladním vozidlem přehlédnout svého kolegu, ročník 1970, následkem čehož došlo ke střetu. Muž bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedla mluvčí.

Okolnostmi a přesnou příčinou události se zabývají kriminalisté, kteří nařídili provedení soudní pitvy ke zjištění přesné příčiny úmrtí.

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