Při ranní nehodě u Kralovic se dnes zranili čtyři lidé včetně dvou dětí

Čtyři lidé, z toho dvě děti, utrpěli dnes ráno kolem 7:00 zranění při nehodě dvou osobních aut u Kralovic na severním Plzeňsku, informoval dnes ČTK krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Silnice na Kralovice byla v místě nehody zcela uzavřena. Objízdná trasa vedla přes Dřevec.
Záchranáři si převzali do péče čtyři lidi. "Muž a žena středního věku utrpěli lehčí poranění v oblasti hrudníku. Dále jsme ošetřili dvě děti, jedno mladšího a jedno staršího školního věku, rovněž s lehčími poraněními zejména v oblasti hrudníku a horních končetin," uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Všechny zraněné převezli záchranáři k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení.