Při vážné nehodě dvou osobních aut ve Švihově na Klatovsku se zranili čtyři lidé

Čtyři lidé utrpěli dnes navečer zranění při srážce dvou osobních aut ve Švihově na Klatovsku. Nehoda na čas zastavila provoz na silnici první třídy na hlavním tahu z Plzně na Klatovy, policie odkláněla dopravu přes Švihov, informovali dnes večer mluvčí policie, záchranné služby a hasičů.
Záchranáři ošetřili tři muže a jednu ženu. "Z místa nehody byla letecky transportována vážně zraněná mladá žena na emergency Fakultní nemocnice Plzeň. Středně vážně zraněný muž, ročník 1959, a dva další lehce zranění mladší muži byli transportováni na urgentní příjem do stejného zdravotnického zařízení pozemní cestou," uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček
Podle policejní mluvčí Michaely Raindlové sedmasedmdesátiletý řidič s vozidlem Honda zřejmě nedal při odbočování přednost v jízdě osobnímu vozidlu Audi, které řídil řidič narozený v roce 2007, a auta se srazila. Při nehodě utrpěli zranění oba řidiči a také spolujezdkyně a spolujezdec z Audi. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Okolnostmi a příčinou nehody se nadále zabývají policisté.
Hasiči museli podle mluvčího Michala Holečka jednoho zaklíněného člověka z trosek vyprostit pomocí hydraulického zařízení. Zároveň zajistili plochu pro přistání vrtulníku, asistovali zdravotníkům při ošetřování zraněných a pomohli s transportem pacienta do vrtulníku. S detailním zadokumentováním místa nehody pomohla také specializovaná jednotka plzeňských městských dronařů Drony SIT.