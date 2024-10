Koloběžkář při potyčce zardousil motorkáře, rozhodl soud. Vyměřil mu osm let

„Obžalovaný byl ten, který v kravatě několik minut rdousil poškozeného velkou silou, a jedině toto jednání vedlo ke smrti. Smrt způsobil z vědomé nedbalosti. Když někoho škrtím a znemožňuji přívod vzduchu, musím předpokládat nejen vážnou újmu na zdraví, ale že ho mohu i usmrtit,“ vysvětlil soud. Podle znalců ze soudního lékařství zranění způsobila smrt poškozeného a vznikla rdoušením velkou intenzitou a po relativně dlouhou dobu.

Podle závěru soudu měl Navrátil možnost situaci vyřešit jinak. „Mohl se sebrat a utéct, mohl přivolat policii... Situace se neměla řešit fyzickou potyčkou,“ domnívá se soud, který obžalovanému vyměřil osm let ve vězení s ostrahou.

Zároveň v soudní síni zaznělo, že soud mohl využít různé nástroje, které mohou mít vliv na výměru trestu, kdyby se obžalovaný postavil k věci čelem.

„Obžalovaný se ale vydal cestou zpochybňování důkazů, boření důkazní situace, předkládáním posudků, které byly pro věc téměř bezvýznamné. Soudu nezbylo tak nic jiného než ho trestat v rámci zákonné sazby,“ uzavřel soud s tím, že Navrátil byl doposud bezúhonným člověkem. Motorkář byl naopak v určité části života problémový, vyvolával slovní konflikty, byl nezvykle kritický k okolí a užíval návykové látky, a to i před osudným večerem.

Kromě nepodmíněného trestu soud zároveň uložil Navrátilovi, aby zaplatil rodině zemřelého muže několikamilionové odškodné. Dnešní rozsudek není pravomocný, všichni si nechali lhůty pro případné odvolání.

Motorkář zaútočil první

Za těžké ublížení na zdraví, které skončilo smrtí, hrozilo šestačtyřicetiletému Navrátilovi osm až 16 let za mřížemi. Muž dnes přišel do soudní síně se sklopenou hlavou a po vynesení rozsudku se rozklepal.

K tragickému setkání obou mužů došlo loni v létě. Navrátil jel kolem 22. hodiny na koloběžce z oslavy v Přešticích směrem na Příchovice, stejným směrem jel i Antonín M. na motorce. Tomu vadilo, že koloběžkář není dostatečně osvětlený. Podle spisu motocyklista dvakrát udeřil jedoucího koloběžkáře zezadu do těla, a pokaždé ho tím poslal do příkopu. Nakonec se na silnici poprali.

Souzený muž motorkáře znehybnil – podle obžaloby ležel na zemi pod ním a rdousil ho chvatem známým jako kravata. Při tom došlo i ke zlomenině jazylky. Otok uvnitř krku, zlomeninu a změny orgánů kvůli nedostatku kyslíku znalci odhalili až při pitvě. Při nočním ohledání těla na místě činu neviděli na krku mrtvého žádné stopy násilí.

Když na místo dojeli první svědci, koloběžkář podle spisu povolil sevření soka, pak naskočil na koloběžku a odjel pryč.

Zažívám vězení na svobodě, říká souzený

„Strašně mě to mrzí. Představte si, že jdete po ulici, někdo vás napadne a tohle se stane. Já jsem se ale opravdu celou dobu jen bránil. Jediné, po čem jsem toužil, bylo jít domů za svými holkami. Ani na zlomek sekundy jsem neměl ponětí, že bych mu ubližoval. Kdybych ho držel v kravatě, měl by volné ruce. Ale on je volné neměl, aby mně neublížil,“ vysvětloval již dříve Navrátil soudcům ve svém posledním slovu.

„Uvědomuji si, že jsem vzal lidský život. Je mi to strašně líto. Nezemřel jeden člověk, ale dva. Od té doby zažívám vězení na svobodě, můj život ztratil význam,“ dodal Navrátil.

Obhajoba se snažila zpochybnit závěry vyšetřování posudkem Jiřího Strause, znalce z oblasti biomechaniky. Ten na základě mezinárodních studií vysvětloval, že si motorkář s helmou na hlavě může zlomit jazylku při pádu. „Je to vzácné, ale dojít k tomu může,“ řekl znalec.

Soudní lékaři to ale tak nevidí. „Kdyby to mělo být způsobené řemínkem od zapnuté přilby, na krku by musela být strangulační rýha. Ta tady nebyla,“ odmítl soudní lékař Jiří Hladík.

Advokát Václav Polomis připomněl, že jezdec na motorce měl v těle alkohol a THC, účinnou látku, která je v marihuaně. „Obžalovaný si je vědom následku a trápí ho to. Hlavním cílem obžalovaného bylo odvrátit útok, ne způsobit smrt. Agresorem v potyčce byl poškozený, obžalovaný se bránil, bál se o život. Klient nikdy neměl v úmyslu mu ublížit, jednal instinktivně, sám neměl možnost z místa utéct. Jen ho zpacifikoval, aby nepokračoval v dalším útoku,“ argumentoval advokát Polomis, proč by soudci měli souzeného zprostit obvinění, případně čin překvalifikovat na ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky.

