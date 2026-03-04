Trval na tom, že ani jeden ze skutků předem neplánoval a že chtěl v dané situaci zabít sebe, ne někoho jiného. Zmínil, že denně myslí na rodiče zavražděné ženy. Podle názoru státního zástupce i zmocněnců pozůstalých však lituje pouze sám sebe a má nulovou sebereflexi.
Bývalý primář interního oddělení domažlické nemocnice spáchal podle pravomocného verdiktu činy trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky - mstil se kvůli tomu, že vyšla najevo jeho nevěra a hrozila mu ztráta rodinného zázemí.
„Souzená věc se vymyká nejen krutostí, bezcitností a surovostí, ale i zákeřností. Jedná se o intenzivní morální zlo ze strany pana obžalovaného,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. „Podmínky pro uložení výjimečného trestu považujeme za splněné,“ pokračoval. Lékař podle něj v dřívějších výpovědích své počínání zlehčoval s tím, že kdyby se ženy chovaly jinak, mohly jeho jednání odvrátit.
K plzeňskému soudu vodila vězeňská eskorta bývalého primáře domažlické nemocnice Vojtěcha Č. (plné jméno neuvádíme s ohledem na rodinu – pozn. red.) v neprůstřelné vestě. Rozsudek Krajského soudu v Plzni, kterým ho soudci poslali do vězení na 28 let, vyslechl se sklopenou hlavou, očima zabodnutýma do koberce na podlaze.
Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let
Když mu předsedkyně senátu při popisu činů připomínala, jak surovým způsobem zavraždil předloni v říjnu svoji milenku a o několik hodin později se stejným způsobem pokusil připravit o život kamarádku jeho manželky, nehnul brvou. Jen držel sepnuté ruce před sebou.
Když se pak soudkyně Lucie Bočková dostala k tomu, že čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem a s rozmyslem, tedy že se na něj dopředu připravoval, jedenačtyřicetiletý lékař na chvilku zvedl hlavu a podíval se soudkyni do obličeje. „Odsuzuje se k výjimečnému trestu v trvání 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vyřkla soudkyně.
V mužově tváři se loni v listopadu nepohnul ani sval, zůstal klidný. Svůj pohled znovu zacílil do podlahy.
Pokud lékař nebude z vězení předčasně podmínečně propuštěn, na svobodu se dostane 20. října 2052. V té době mu bude 68 let.
Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář
Souzený doktor nikdy nezapíral, že v říjnu 2024 zavraždil mladou lékařku v jejím plzeňském bytě. Mladá žena předtím poslala jeho manželce zprávu, že se k ní primář vrátil.
A že jsou milenci.
V minulosti měl doktor podle svého přiznání řadu milenek, jeho žena o některých věděla. Vždy to prý doma žehlil, sliboval, že se změní.
Kvůli alkoholu nastoupil i na psychiatrické léčení. Manželka na poslední provalenou nevěru předloni v říjnu zareagovala okamžitým vystěhováním doktora z domu. Ten si vzal jen pár věcí. Do batohu si navíc dal sekeru, provazy a lepící pásky. Odjel za mladou doktorkou. Od jejího bytu v Plzni měl klíče.
„Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Jiří Richtr.
Z dokazování vyplynulo, že si obě ženy psaly i krátce před vraždou. Manželka informovala milenku, že doktora vystěhovala a že může být u ní. Lékařka jí pak poslala fotografii doktorova auta zaparkovaného u jejího bydliště. „Nechtěl jsem ji zabít. Jen vystrašit sekerou. Ona se mi odmítla omluvit,“ tvrdil doktor při výslechu. Opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, když jí tolik pomáhal.
S obětí dřív pracoval. Primář podezřelý z hrůz v Plzni měl pověst manipulátora
Podle závěru plzeňských soudců jel do bytu rozhodnutý, že se pomstí za prozrazení nevěry. „Tvrdil, že provaz si vzal proto, aby spáchal sebevraždu. Sekeru proto, aby ženu postrašil. Je zarážející, že ani jedno z toho neučinil. V bytě jednal zcela systematicky. Škrtil poškozenou do bezvědomí, to u ní muselo vyvolat prvotní strach o život. Pak ji svázal do kozelce, nožem na ní rozřezal oblečení. Hodiny ji nechal takto ležet na posteli nahou, bez možnosti úlevy. Neměla žádnou možnost se bránit, byla vystavená extrémnímu stresu, prožívala velký strach o život,“ vysvětlila soudkyně, proč lékaře odsoudili za vraždu spáchanou s rozmyslem a zvlášť trýznivým způsobem.
„Má lidi uzdravovat, ne jim životy brát“
Mladou doktorku sekl do obličeje pětkrát. Nejméně jedna z ran pronikla až do mozku. Soudci muže potrestali i za pokus o vraždu a znásilnění kamarádky jeho manželky, za kterou jel po první vraždě. Údajně si s ní chtěl popovídat. Žena vypověděla, jak jí opakoval, že ji musí zabít. Prosila ho, ať ji nechá žít, že chce ještě vidět své děti. Musela mu říct přístupové heslo do svého telefonu, doktor si pak v něm četl, co si o něm psaly s manželkou.
„Svázal ji, chtěl ji zabít, ale z důvodů nezávislých na jeho vůli se mu to nepodařilo,“ řekla soudkyně. Připomněla, že na fotografiích pořízených po napadení si žena nebyla vůbec podobná. Měla zcela oteklý obličej, červená bělma a modřiny v obličeji. Podle soudců je výjimečný trest v horní polovině sazby 20 až 30 let vězení zcela na místě.
„K doznání obžalovaného soud nepřihlíží, nelitoval činu, ale upřímně litoval jen sám sebe, své kariéry. Lékař má lidi uzdravovat a zachraňovat, ne jim životy brát,“ zdůraznila soudkyně. Podle znalkyň je doktor sebestředný, nedokázal řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.
Proti rozhodnutí plzeňského soudu se odvolal obžalovaný a příbuzný zavražděné, ten nebyl spokojený s výši odškodného za prožité útrapy. „Vrchní soud v Praze zamítl obě podaná odvolání,“ uvedla mluvčí soudu Kateřina Dostálová. Pozůstalým a přeživší ženě musí odsouzený dohromady zaplatit přes pět milionů korun.
