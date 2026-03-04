Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Autor: pek, ČTK
  11:22aktualizováno  11:41
Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, zamítl lékařovo odvolání. „Nesouhlasím s rozsudkem 28 let, je příliš krutý,“ prohlásil Vojtěch Č. v jednací síni s pláčem.

Trval na tom, že ani jeden ze skutků předem neplánoval a že chtěl v dané situaci zabít sebe, ne někoho jiného. Zmínil, že denně myslí na rodiče zavražděné ženy. Podle názoru státního zástupce i zmocněnců pozůstalých však lituje pouze sám sebe a má nulovou sebereflexi.

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)
Obžalovaný exprimář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025)
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025)
Bývalý primář interního oddělení domažlické nemocnice spáchal podle pravomocného verdiktu činy trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky - mstil se kvůli tomu, že vyšla najevo jeho nevěra a hrozila mu ztráta rodinného zázemí.

„Souzená věc se vymyká nejen krutostí, bezcitností a surovostí, ale i zákeřností. Jedná se o intenzivní morální zlo ze strany pana obžalovaného,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. „Podmínky pro uložení výjimečného trestu považujeme za splněné,“ pokračoval. Lékař podle něj v dřívějších výpovědích své počínání zlehčoval s tím, že kdyby se ženy chovaly jinak, mohly jeho jednání odvrátit.

K plzeňskému soudu vodila vězeňská eskorta bývalého primáře domažlické nemocnice Vojtěcha Č. (plné jméno neuvádíme s ohledem na rodinu – pozn. red.) v neprůstřelné vestě. Rozsudek Krajského soudu v Plzni, kterým ho soudci poslali do vězení na 28 let, vyslechl se sklopenou hlavou, očima zabodnutýma do koberce na podlaze.

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Když mu předsedkyně senátu při popisu činů připomínala, jak surovým způsobem zavraždil předloni v říjnu svoji milenku a o několik hodin později se stejným způsobem pokusil připravit o život kamarádku jeho manželky, nehnul brvou. Jen držel sepnuté ruce před sebou.

Když se pak soudkyně Lucie Bočková dostala k tomu, že čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem a s rozmyslem, tedy že se na něj dopředu připravoval, jedenačtyřicetiletý lékař na chvilku zvedl hlavu a podíval se soudkyni do obličeje. „Odsuzuje se k výjimečnému trestu v trvání 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vyřkla soudkyně.

V mužově tváři se loni v listopadu nepohnul ani sval, zůstal klidný. Svůj pohled znovu zacílil do podlahy.

Pokud lékař nebude z vězení předčasně podmínečně propuštěn, na svobodu se dostane 20. října 2052. V té době mu bude 68 let.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Souzený doktor nikdy nezapíral, že v říjnu 2024 zavraždil mladou lékařku v jejím plzeňském bytě. Mladá žena předtím poslala jeho manželce zprávu, že se k ní primář vrátil.

A že jsou milenci.

V minulosti měl doktor podle svého přiznání řadu milenek, jeho žena o některých věděla. Vždy to prý doma žehlil, sliboval, že se změní.

Kvůli alkoholu nastoupil i na psychiatrické léčení. Manželka na poslední provalenou nevěru předloni v říjnu zareagovala okamžitým vystěhováním doktora z domu. Ten si vzal jen pár věcí. Do batohu si navíc dal sekeru, provazy a lepící pásky. Odjel za mladou doktorkou. Od jejího bytu v Plzni měl klíče.

„Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Jiří Richtr.

Z dokazování vyplynulo, že si obě ženy psaly i krátce před vraždou. Manželka informovala milenku, že doktora vystěhovala a že může být u ní. Lékařka jí pak poslala fotografii doktorova auta zaparkovaného u jejího bydliště. „Nechtěl jsem ji zabít. Jen vystrašit sekerou. Ona se mi odmítla omluvit,“ tvrdil doktor při výslechu. Opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, když jí tolik pomáhal.

S obětí dřív pracoval. Primář podezřelý z hrůz v Plzni měl pověst manipulátora

Podle závěru plzeňských soudců jel do bytu rozhodnutý, že se pomstí za prozrazení nevěry. „Tvrdil, že provaz si vzal proto, aby spáchal sebevraždu. Sekeru proto, aby ženu postrašil. Je zarážející, že ani jedno z toho neučinil. V bytě jednal zcela systematicky. Škrtil poškozenou do bezvědomí, to u ní muselo vyvolat prvotní strach o život. Pak ji svázal do kozelce, nožem na ní rozřezal oblečení. Hodiny ji nechal takto ležet na posteli nahou, bez možnosti úlevy. Neměla žádnou možnost se bránit, byla vystavená extrémnímu stresu, prožívala velký strach o život,“ vysvětlila soudkyně, proč lékaře odsoudili za vraždu spáchanou s rozmyslem a zvlášť trýznivým způsobem.

„Má lidi uzdravovat, ne jim životy brát“

Mladou doktorku sekl do obličeje pětkrát. Nejméně jedna z ran pronikla až do mozku. Soudci muže potrestali i za pokus o vraždu a znásilnění kamarádky jeho manželky, za kterou jel po první vraždě. Údajně si s ní chtěl popovídat. Žena vypověděla, jak jí opakoval, že ji musí zabít. Prosila ho, ať ji nechá žít, že chce ještě vidět své děti. Musela mu říct přístupové heslo do svého telefonu, doktor si pak v něm četl, co si o něm psaly s manželkou.

„Svázal ji, chtěl ji zabít, ale z důvodů nezávislých na jeho vůli se mu to nepodařilo,“ řekla soudkyně. Připomněla, že na fotografiích pořízených po napadení si žena nebyla vůbec podobná. Měla zcela oteklý obličej, červená bělma a modřiny v obličeji. Podle soudců je výjimečný trest v horní polovině sazby 20 až 30 let vězení zcela na místě.

„K doznání obžalovaného soud nepřihlíží, nelitoval činu, ale upřímně litoval jen sám sebe, své kariéry. Lékař má lidi uzdravovat a zachraňovat, ne jim životy brát,“ zdůraznila soudkyně. Podle znalkyň je doktor sebestředný, nedokázal řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

Proti rozhodnutí plzeňského soudu se odvolal obžalovaný a příbuzný zavražděné, ten nebyl spokojený s výši odškodného za prožité útrapy. „Vrchní soud v Praze zamítl obě podaná odvolání,“ uvedla mluvčí soudu Kateřina Dostálová. Pozůstalým a přeživší ženě musí odsouzený dohromady zaplatit přes pět milionů korun.

14. listopadu 2025

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu" u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

