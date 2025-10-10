Zarzycký se vzdá mandátu poslance, za Plzeň chce nadále bojovat jako primátor

Valentýna Bílá
  13:22
Roman Zarzycký z ANO, který získal ve sněmovních volbách mandát poslance, bude i nadále zastávat funkci plzeňského primátora. Mandátu poslance se vzdá. V pátek to oznámil na sociální síti.
Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman...

Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman Zarzycký (vlevo), oba z ANO, slaví. Preferenční hlasy je vystřelily z posledních míst na kandidátce až nahoru. (4. října 2025) | foto: Petr EretMAFRA

„Něco jsem vám slíbil a něco vám dlužím. Je to rozhodnutí, jak naložím s funkcí primátora a s mandátem poslance, který jsem získal díky vám a díky rekordnímu počtu preferenčních hlasů,“ píše Roman Zarzycký na svém facebookovém profilu.

Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

Dodává, že rozhodnutí nebylo jednoduché. „Důvěra od občanů byla obrovská. Já si jí plně uvědomuji, velmi si jí vážím a je to pro mě motor do další práce. Vím, čeho chceme dosáhnout v Plzni a vím, že například v oblasti bezpečnosti to není jen o komunální politice, ale také o změně legislativy, o kterou už přes dva roky usilujeme. Pevně věřím, že s novou vládou se nám k úpravě zákonů otevírá mimořádná příležitost. Udělám pro to všechno a budu za to dál bojovat,“ slibuje primátor.

O problematice bezpečnosti prý už mluvil se svými kolegy a na rozdíl od období vlády Petra Fialy z ODS je nyní v této oblasti optimistou.

Roman Zarzycký se pokoušel prosadit, aby opakované přestupky proti zákonu byly hodnocené jako trestný čin.

„Protože vás mám rád, mám rád Plzeň a mám rád svou rodinu, budu za Plzeň bojovat jako primátor a v horizontu několika dní se vzdám mandátu poslance. Vím, že jsem si dal chvíli na čas, ale bylo fér s tímto nejdříve seznámit kolegy a domluvit se s nimi na věcech, které chci prosadit,“ uzavírá.

Souběh funkcí rovnou zavrhl

Roman Zarzycký kandidoval za ANO na 19. místě, preferenční hlasy ho ale vymrštily až na 1. místo kandidátky. Na otázky, zda přijme mandát poslance, po volbách odpovídal, že není rozhodnutý, jakou cestou se vydá, ale nedovede si představit být poslancem čtyři roky a zároveň primátorem. Kromě primátorské funkce zůstává členem zastupitelstva kraje.

V této otázce měl hned jasno jeho stranický kolega a hejtman Kamal Farhan, který poslanecký mandát obhájil. Ponechá si, jako dosud, obě funkce. Také on se díky kroužkování vyšplhal z 20. místa na kandidátce na druhé.

Místo Romana Zarzyckého by měl podle volebních výsledků do sněmovny nastoupit Vlastimil Hebr ze Štěnovic.

Kumulaci funkcí řešil také nový poslanec za ANO Martin Záhoř, který je starostou Stříbra a náměstkem hejtmana pro investice. Starostování si ponechá, stejně jako mandát řadového zastupitele v samosprávě regionu, vzdá se ale pozice ve vedení kraje.

4. října 2025

Volby 2025

