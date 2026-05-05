Primátor Zarzycký bude lídrem ANO po podzimní komunální volby v Plzni

Primátor Roman Zarzycký bude lídrem ANO pro podzimní komunální volby v Plzni. Na kandidátce pro volby jsou i všichni současní zastupitelé ANO. V městských obvodech, kde ANO stojí v čele radnic, jsou starostové také lídry kandidátek. Kandidátky sestavoval oblastní plzeňský sněm, potvrdit je musí 11. května krajský sněm ANO, stejně jako kandidáty do senátních voleb. ČTK to dnes řekl Zarzycký, který je také krajským předsedou ANO.
"Mohu potvrdit, že jsem lídrem pro volby v Plzni. Chci kandidovat na primátora města Plzně, protože mě to nesmírně baví. Baví mě, jak město dýchá, jak ho postupně zlepšujeme, modernizujeme a baví mě kontakt s lidmi," uvedl Zarzycký. Na druhém místě kandidátky je starostka obvodu Plzeň 1 Ivana Bubeníčková, třetí starosta centrálního obvodu David Procházka. V čele kandidátky by měli být také například místostarosta čtvrtého obvodu Jan Kakeš či krajský radní Petr Fišer. Na kandidátce je navrženo všech 15 současných zastupitelů ANO, včetně všech starostů obvodů. Přední pozici nemá současná náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová, která se chce věnovat především kandidatuře do Senátu v obvodu Plzeň - město.
Kandidátky v Plzni připravují i jiné strany. Piráti si za lídra vybrali současného prvního náměstka primátora Pavla Bosáka, STAN do voleb povede dosavadní náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. ODS má v čele kandidátní listiny právníka a komunálního politika Lukáše Hegnera. Lídrem hnutí Pro Plzeň, které je jedním z členů současné koalice na magistrátu, bude radní pro sport Tomáš Morávek.
Volby v roce 2022 v Plzni vyhrálo Spolu se ziskem 27,73 procenta hlasů a 15 ze 47 křesel v zastupitelstvu. Těsně druhé ANO získalo za 27,26 procenta hlasů rovněž 15 mandátů. Pro Plzeň má pět křesel, STAN, Piráti a SPD po čtyřech. Koalici vytvořilo ANO s Piráty, STAN a Pro Plzeň. V jedenáctičlenné městské radě má ANO pět lidí včetně primátora, STAN, Piráti a Pro Plzeň mají po dvou zástupcích.