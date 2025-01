Z hrobu někdejšího plzeňského primátora Zdeňka Mračka ukradli jeho bustu

Krádež oznámila policii Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, která si prázdného hrobu na Ústředním hřbitově na Doubravce všimla. Busta zmizela v období od 12. do 16. prosince 2024.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Prověřujeme veškeré okolnosti a pátráme po pachateli,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Na zmizení bronzové busty také upozornil na facebookové stránce Křížky a vetřelci, mapující drobné památky na území Plzně, Jakub Jahl.

„Plzeňské hřbitovy mám všechny prochozené a znám mnoho zajímavých náhrobků. O to víc mi mrzí, když se opět stávají terčem vandalů....pár let starý náhrobek primátora města Plzně a vynikajícího lékaře profesora MUDr. Zdeňka Mračka přišel o bustu... Myslel jsem, že už devadesátky skončily,“ napsal v Jahl v příspěvku.

Na to v úterý zareagovala pracovnice Paměti národa Plzeňského kraje, která se odhalení busty v srpnu 2023 účastnila. „To je hrozné. Zrovna včera jsem na stránkách připomínala 95. výročí narození pana Mračka... Na Ústředním hřbitově to však není nic neobvyklého, měl by se posílit kamerový systém,“ napsala za Paměť národa.

Podle Jahla se mnoho hřbitovů v Plzni na noc vůbec nezamyká a tak ani posílení kamerového systému by problém zřejmě nevyřešil.

Jahl zároveň vyloučil názor další diskutující, že možná nešlo o krádež. „Kdo by odstraňoval rok starou bustu, která byla naprosto v pořádku. Jedenáct let mapuji plzeňské hřbitovy, tak bohužel mám přehled, kolik toho za tu dobu zmizelo a bylo zničeno,“ vysvětluje.

Že se busta například neopravuje, potvrdila i mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Zdeněk Mraček stál v čele západočeské metropole v letech 1990 až 1994. Jako primátor se zasloužil například o zrušení borského letiště a založení průmyslové zóny Borská pole.

Jeho lékařskou specializací byla neurochirurgie, které se věnoval nejprve pod vedením profesora Kunce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a od roku 1966 ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde vedl neurochirurgické pracoviště, od roku 1983 samostatné oddělení. Zdeněk Mraček zemřel ve věku 92 let v srpnu 2022.