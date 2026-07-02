Přípravy zářijového 39. festivalu Finále Plzeň vrcholí, promítne asi 110 snímků

Festival Finále Plzeň, největší přehlídka českých filmů, letos promítne zhruba 110 celovečerních a krátkých filmů, seriálů i minisérií. Je to stejný počet jako loni. Letošní 39. ročník začne 25. září a potrvá do 30. září. Organizátoři už začínají připravovat příští, jubilejní ročník, plánují speciální sekce a výstavy. ČTK to řekla ředitelka přehlídky Eva Veruňková Košařová.
Letošní program Finále Plzeň ještě není definitivně uzavřený. "Vždy kolem festivalu v Karlových Varech je to hektické. Zároveň se čeká na filmy, které tam budou, a které i nám udělají velkou službu, protože tam je uvidí minimum lidí, ale zároveň se o nich začne mluvit a všichni jsou na ně zvědaví. A je spousta filmů, které budou mít premiéru a předpremiéru těsně před festivalem, takže ty teď dojednáváme, aby na Finále byly," uvedla. Dále se čeká na podzimní zahraniční festivaly, tedy na to, kam se jaký český film dostane.
"Vybíráme asi z 30 celovečerních filmů a 40 až 50 dokumentů, na něž jsou sestavené komise. Soutěže se teď uzavírají a počítáme s tím, že bude zase okolo devíti celovečerních hraných a animovaných filmů, devíti dokumentů a to samé v televizním formátu," uvedla Veruňková Košařová. Na letošním ročníku bude opět hodně snímků mladých tvůrců a silné zastoupení žen režisérek i sekce Ženy a film.
Podle ředitelky produkce českých filmů roste. Po minulém ročníku, kdy české snímky uspěly na festivalech v cizině, si myslí, že letošek tak mezinárodně úspěšný nebude. Podle výkonného ředitele Petra Veruňka se tak projevuje i pozastavení pobídek od státního fondu, které by teď měly začít. Podle ředitelky navíc v současnosti není výrazná produkce České televize. "Byli jsme zvyklí, že jsme měli třeba 'superpremiéru' Smetany a minulý rok Mámu. A když nám letos poslali nabídku premiér, tak jsme si nevybrali. Je tam jenom pár seriálů, ale na ně je těžké diváky dostat," uvedla. Přehlídka ale představí premiéry kanálů Oneplay a Prima.
Ředitelka potvrdila, že se ve srovnání s předchozími roky točí hodně komedií. "Nedokážu říct, jestli to lidi chtějí. Hrají v tom stejní herci, jmenuje se to podobně a člověk už začne mít problém rozlišit, který film je který. My se snažíme vybrat to nejlepší," uvedla. Zahajovací ftošní pilm Finále je ještě v jednání. "Opět chceme mít premiéru na zahájení i na zakončení," řekl Veruněk.
Znovu bude součástí festivalu sekce německých filmů a letos také sekce Zoom Polsko, odkud Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) přiveze partnerskou školu s jejich filmy. Promítací místa se možná rozšíří o vědeckou knihovnu, pokud stihne dokončit kinosál s 90 místy. Specifická projekce Naněmo bude v Korandově sboru.
Organizátoři už se připravují na jubilejní 40. ročník festivalu. "Sháníme peníze, abychom to ufinancovali," řekl Veruněk. Přísliby vyšší podpory zatím Finále nemá. Už letos dostane od ministerstva kultury asi o 850.000 Kč méně, což je podle Veruňka v 17milionovém rozpočtu cítit.