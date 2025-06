Studie k domu pro autisty v Plzni vznikla především v důsledku aktivit zástupců organizace ProCit. Irena Vítovcová věří, že tentokrát už to vyjde. „Aktivně na tom stále pracujeme. Chodíme na schůzky na úrovni města i kraje,“ říká.

Plánované zařízení má mít kapacitu pro 12 osob. Podle Vítovcové má sloužit lidem s nejtěžší formou autismu, kteří potřebují nepřetržitou asistenci. Bydlení v novém zařízení má mít komunitní ráz, aby vyhovovalo klientům, kteří jsou leckdy například velmi citliví na hluk, na změny a množství dalších vjemů.

„Ve světě se tak staví třeba několik domů toho typu vedle sebe. Ale už to, že se tady postaví ten jeden, bude obrovské vítězství, protože to je pro lidi, kteří opravdu nemají kde být, pokud například mají starší rodiče, kteří péči nedokážou zvládnout,“ vysvětluje Irena Vítovcová. Ta tvrdí, že už existující zařízení v režimu denních stacionářů pro autisty jsou v Česku plná.

Podle radního Plzně pro sociální oblast Jiřího Šrámka má mít domov pro autisty atrium, které bude určené pro aktivity klientů.

„U hlavního vstupu jsou navrženy administrativní a sociální provozy kanceláře, terapeutické místnosti, šatny a denní místnost zaměstnanců. Ubytovací část je rozdělena na dvě samostatné části, každá je vždy pro šest klientů s tím, že každý má svůj pokoj, a dva pokoje mají společnou koupelnu přístupnou z chodby,“ popsal Jiří Šrámek. V objektu je navržena také například tělocvična určená i pro konání kurzů a dalších akcí.

Domácnosti budou část zázemí sdílet

Dům pro autisty má vzniknout v ulici Na Chmelnicích. V sousedství vyroste objekt určený lidem s kombinovaným postižením Nováček II. Tam podle Šrámka vzniknou čtyři samostatné domácnosti.

„Každá bude pro čtyři klienty, kapacita je tedy celkem 16 míst. Vždy dvě domácnosti mají dohromady kuchyni, prádelnu, sklady prádla, sociální zařízení pro personál a úklidovou komoru. V centrální části budou tři kanceláře, šatny zaměstnanců se sociálním zázemím, archiv, sklad zdravotnického materiálu nebo technická místnost,“ popsal radní.

Obě stavby s názvy Nováček II a Domov pro osoby s PAS jsou jednopodlažní. Jedna je navržena se sedlovou střechou, druhá s rovnou zelenou střechou.

Radní Jiří Šrámek předpokládá, že stavba začne v příštím roce. „Mám na to 230 milionů, máme pozemek a projekt se dokončuje. Tak nevidím nic, co by zahájení stavby mohlo zabránit,“ prohlásil. A očekává, že budou domy v roce 2027 hotové? „Myslím, že ano. Domnívám se, že to je dostatečná doba, aby se to mohlo vybudovat,“ konstatoval.