Prohlídky tramvajové vozovny

Plzeň

Festival vína

Tradiční místo „U Branky“ hostí podzimní Festival vína. Nabídka je pestrá, od lehkých ročníkových vín až po mohutná vína francouzských sudů. Součástí akce je food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů, ale i bohatý doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika Kaňúr, The Shifters a RASE DJ. Otevřeno je od 13 do 22 hodin. Městský obvod Doubravka pořádá ještě v sobotu v Habrmannově parku Doubravecké slavnosti vína. Nabízí degustaci vín malých i větších vinařů hlavně z Moravy. Program v sobotu probíhá od 11 do 21 hodin.

Africké trhy

Exotické ovoce a další africké produkty zamíří v sobotu do Papírny na Africké trhy. V nabídce je ovoce od drobných farmářů, čaje, kávy, džemy, ale i africké módní doplňky, bambucká másla, pravá čokoláda a jiné. Otevřeno je od 9 do 16 hodin.

Oslava Muzea loutek

Muzeum loutek láká v sobotu malé i velké na oslavu 15 let od otevření na náměstí Republiky. Při této příležitosti se mohou děti zapojit do dračího trojboje, ve kterém budou plnit zábavné úkoly, nebo si v muzejní dílně mohou vyzkoušet výrobu vlastní loutky draka. Vstupné je dnes symbolických 15 korun.

Veletrh cestovního ruchu

Městská hala Lokomotiva na Slovanech hostí Veletrh cestovního ruchu. Nabízí tipy na jedinečné výlety určen nejen pro sportovní nadšence, ale i pohodové výletníky. Program vyplní poutavé vyprávění cestovatelů, „cyklo“stezka a soutěže o lákavé ceny. Nechybí ani dětská zóna. Otevřeno je od 10 do 17 hodin.

Rokycany

Setkání pod rokycanskou věží, dorazí No Name

Město Rokycany pořádá jubilejní třicátý ročník Setkání pod rokycanskou věží. Na včerejší program naváže vystoupení Big Band ZUŠ Rokycany, Rokytka, Renne Dang, Hlasoplet, Matěj Vávra, Chuan Pedro Rodriges a sobotu večer zakončí skupina No name. Program začne jako již tradičně fanfárami z věže.