Protestující zemědělci s traktory pojedou v koloně na hraniční přechod Folmava

Předseda Krajské agrární komory Plzeň Jaroslav Šíma ve středu uvedl, že protest je namířený proti politice Evropské unie o bezcelních dovozech zemědělských produktů z Jižní Ameriky a Ukrajiny.

Na Folmavu zamíří kolem čtyřicítky traktorů protestujících z Domažlicka. „Nehodláme řidiče blokovat, ale chceme je upozornit, co se na české zemědělce připravuje,“ uvedl k protestu Šíma.

Konvoj traktorů se bude pohybovat na hlavní silnici mezi Mrákovem a kruhovým objezdem u hraničního přechodu Folmava.

Na hranici se mají sejít čeští a bavorští farmáři. „Zemědělci z celé Evropy od Španělska, přes Polsko, Spolkovou republiku Německo či Maďarsko táhnou za jeden provaz,“ uvedl Šíma. Vysvětlil, že proti obchodní dohodě mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur a bezcelní dovozy z Ukrajiny by nic neměli, kdyby v České republice panovaly stejné podmínky pro zemědělce jako ve státech, s nimiž se bezcelní dovozy budou dohadovat.

„Ať se i v EU zruší všechny zákazy typu přípravků v ochraně rostlin či přípravků zakázaných při výkrmu zvířat a pouze se kontrolují konečné produkty, zda v nich nejsou zakázané látky, jako je to dohodnuté při dovozech ze států Mercosur a z Ukrajiny. Pak bychom byli pro, protože by se pak mohlo propustit mnoho úředníků z různých kontrolních orgánů typu Státní veterinární správy, hygieny nebo České zemědělské a potravinářské inspekce. Upozorňujeme 30 let, že se jejich počty neustále zvyšují, čímž se zatěžuje státní rozpočet. Zkrátka méně byrokracie, kontrol a zemědělci budou spokojení,“ sdělil Šíma.

Zemědělcům vadí zejména obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur a bezcelní dovozy z Ukrajiny, protože v těch zemích nemusejí podle našich nespokojených zemědělců dodržovat přísné normy jako v EU.

Cílem protestu je výzva vládě Petra Fialy, aby udělal vše pro spravedlivé podmínky na evropském trhu.

Podobné protestní jízdy zemědělské techniky v České republice dělali zemědělci i před rokem. Loni 22. února se vydali se zemědělskou technikou také na Folmavu. V Plzeňském kraji vyjeli na silnice asi se 120 kusy techniky, kromě Folmavy další konvoj projel přes Klatovy a třetí trasa byla mezi Losinou a okrajem Plzně, kde zpomalili provoz na výpadovce z Plzně na České Budějovice. „Nikde v kraji nedošlo k blokaci komunikací ani zablokování hraničního přechodu,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Pavla Burešová.