Průměrný věk obyvatel plzeňského regionu dosáhl loni 43,4 roku, u žen 44,7 let

Průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje dosáhl loni 43,4 roku, z toho u mužů 42,1 a u žen 44,7 roku. Jde o pomalý návrat k dlouhodobému rostoucímu trendu, v roce 2022 byl pokles a loni byly překonané hodnoty z let 2020 a 2021. Průměrný věk v celé ČR je o 0,1 roku nižší. V kraji byl nejvyšší věk na Klatovsku, a to 45 let, nejnižší na Tachovsku, 42,6 roku. Kraj je s průměrným věkem desátý, nejvyšší byl ve Zlínském a Karlovarském kraji, nejnižší ve středních Čechách a v Praze, uvedl dnes Český statistický úřad v Plzni (ČSÚ).
Z celkového počtu 614.683 obyvatel kraje bylo ke konci roku 89.508 dětí do 14 let, tedy 14,6 procenta populace. Tato kategorie se meziročně propadla o 2,7 procenta, nejvíce na jižním Plzeňsku (o 3,5 pct) a v Plzni (o 3,2 pct). Podíl dětí v populaci byl nejvyšší v okrese Plzeň-sever a na Rokycansku, kde přesáhl 15 procent, nejnižší na Klatovsku, 13,7 procenta.
Ke konci roku 2025 žilo v kraji 128.042 lidí ve věku 65 let a více, meziročně o 0,6 procenta více. Nárůst byl ve všech okresech, nejvíce na Tachovsku, o dvě procenta. "Počet těchto osob se stále zvyšuje. Převažovaly ženy, ve všech okresech překročily 55 procent, v Plzni tvořily 58,5 procenta. Senioři tedy představovali více než pětinu populace kraje a tento podíl byl v rámci republiky jedenáctý," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Pod pětinu se dostalo jen Tachovsko a Plzeň-sever, nejvíce seniorů bylo na Klatovsku, 23,5 procenta.
Klesající trend počtu osob produktivního věku, tedy 15 až 64 let, trvá v regionu od roku 2008. Počínaje rokem 2022 se naopak postupně mírně zvyšuje, mezi lety 2024 a 2025 o 0,4 procenta. "K loňskému 31. prosinci tedy tvořila tato kategorie 64,6 procenta populace regionu. Nejvyšší podíl byl na Tachovsku a nejnižší na Klatovsku. Mezi všemi regiony Česka byl náš kraj po Praze na druhém nejvyšším místě, nejnižší podíl osob v produktivním věku na celku měli na Královéhradecku," uvedla Křížová.
Základním indikátorem procesu stárnutí populace je podle ní index stáří, tedy poměr lidí 65+ na 100 dětí do 14 let, který výrazně přesáhl republikovou hodnotu. Nejvyšší byl na Klatovsku (171) a nejnižší v Plzni-severu (128,3). "V kraji dosáhl index stáří hodnoty 143,1, meziročně o 4,7 vyšší, přičemž republikový průměr činil 138. V mezikrajském porovnání obsadil plzeňský region osmou pozici, první je Královéhradecký kraj a čtrnácté střední Čechy," uvedla vedoucí.
Index ekonomické závislosti, daný počtem osob do 19 let a 65+ ku stovce lidí 20 až 64 let, loni dosáhl 70,4 a meziročně se jen mírně snížil. Region je mírně pod celostátním průměrem a po Praze je druhý nejnižší. Nejvyšší je na Královéhradecku a na Vysočině.