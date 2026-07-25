První obecní samoobslužná prodejna v Plzeňském kraji si na sebe po roce vydělá

První obecní samoobslužná prodejna v Plzeňském kraji ve Vidicích na Domažlicku si po roce provozu na sebe vydělá. Prodejnu nejvíce využívají místní, senioři chodí hlavně v době s obsluhou, a dále lidé z okolních obcí a turisté, řekla starostka Ilona Fišerová (nez). Pro vesnici s 200 obyvateli je funkční obecní hospoda a obchod důležitou součástí komunitního života, dodala. Krám, který kvůli vysokým nákladům v roce 2024 uzavřela síť obchodů, zprovoznila obec v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní.
Lidé, kteří dříve museli deset kilometrů do Hostouně nebo o dva kilometry dál do Horšovského Týna, mohou nyní nakupovat nonstop. V pondělí a pátek je v obchodě prodavačka, ve středu připraví a doplní pečivo. Jinak se do prodejny lidé dostanou na čipovou kartu, kterou vydává obec. Po roce fungování už obec prodejnu nedotuje, na provoz si vydělá. Loni ji podpořil kraj částkou 366.000 Kč, přidal také na zařízení. Obchod funguje od loňského srpna.
"V době obsluhy je místem setkávání, kam si hlavně starší lidé chodí nejen nakoupit, ale i prohodit pár slov. Neztratil tak svůj lidský rozměr," řekl náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO).
Starostky se během ročního fungování obchodu ptali na zkušenosti starostové z jiných obcí. "Jsem ráda, že se stáváme inspirací pro další vesnice," uvedla. Tržby prodejny rostou. Minulý měsíc, kdy podle ní prodejnou prošlo přes 1100 zákazníků, vzrostly o 60 procent proti září 2025. Od února prodejnu obec nedotuje. Kraj teď schválil Vidicím v jiném programu obnovy venkova 412.000 korun na opravu střechy prodejny.
Prodej zajišťuje automatizovaný pokladní systém. Samoobslužné pokladny rozpoznají vážené zboží. Podle Radka Nachtmanna ze softwarové firmy P.V.A. systems Plzeň má systém pokročilou videoanalýzu a vzdálený on-line monitoring prodejny. Videoserver detekuje a zaznamenává mimořádné a rizikové situace.
Plzeňský kraj letos podpoří tři bezobslužné prodejny sumou 1,16 milionů Kč. S dotacemi začal loni. Zhruba deset let podporuje provoz obchodů v malých obcích, loni dal 50 vesnicím 3,65 milionů Kč, letos 54 obcím 2,94 milionu. Kraj podle Vanky chce, aby i lidé ve vesničkách měli dostupné základní služby.
V Plzeňském kraji funguje několik bezobslužných prodejen, vidická je první v režii obce. Další provozuje od roku 2024 ZKD Sušice na Šumavě - v Kašperských Horách, Srní a Sušici - všechny s technologií P.V.A. systems. Fungují výborně, řekl šéf představenstva ZKD Roman Bruzl. Menší kontejnerový obchod otevřela předloni Západočeská univerzita v kampusu v Plzni na Borech.