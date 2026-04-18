Dospělý hlodavec ležel v příkopu u cedule se začátkem obce Puclice ve směru na Velký Malahov.
Všimli si ho obyvatelé posledního domu v obci, a protože jim jeho osud nebyl lhostejný, obrátili se o pomoc na starostku obce. Nález bobra evropského konzultovali také s mysliveckým hospodářem a nakonec došli k závěru, že si se zavalitým hlodavcem s dlouhým plochým ocasem nejlépe poradí odborníci ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.
Jako první k němu přijeli manželé Jana a Libor Matouškovi z Radonic u Milavčí, kteří mají za sebou za poslední dva roky již několik desítek výjezdů a zásahů k poraněným volně žijícím živočichům. Situaci začali okamžitě řešit.
„Mimochodem jen o pár dní dříve zasahovali u poraněného bobra. Jednalo se o odrostlé mládě, pravděpodobně pokousané jiným bobrem. Zvíře odchytili, zajistili a ošetřili. Ovšem to bylo jen mládě. Odchytit dospělého bobra je však pořádná fuška, což se potvrdilo i během aktuálního zásahu,“ upozornil šéf plzeňské záchranné stanice Karel Makoň.
„Bobr se snažil být nenápadný a ležel v příkopu, jako by byl mrtvý. Opak však byl pravdou, a tak spíš vypadal jako divný stopař, kterému samozřejmě nikdo nezastavil,“ pokračuje Makoň.
Podrobným zkoumáním manželé zjistili, že bobrovi skutečně nic není. Za asistence místních obyvatel zvíře odchytili do plastové popelnice a s pomocí techniky z obce odvezli k řece Radbuze. „Pravděpodobně do Puclic po potoce původně i přišel,“ uvažoval zvířecí ochránce, odkud se bobr mohl vzít.