Rabí vymění do léta obyvatelům vodoměry, bude mít přehled o spotřebě i ztrátách

Město Rabí na Klatovsku s 500 obyvateli vymění do prázdnin všem obyvatelům i rekreantům staré vodoměry za nové, digitální. Umožní rychlé odečty a větší přehled o spotřebě. Výrazně omezí ztráty v domácnostech i v síti. Pošumavské městečko má vlastní vodu ze třech vrtů a úpravnu, vše si samo provozuje. ČTK to řekl starosta Miroslav Kraucher (SNK - Dobré místo pro život).
"Většinu vodoměrů nemáme v takovém stavu, v jakém bychom je měli mít, tři čtvrtě jich je prošlých. Budeme je měnit u všech domů za elektronické, které nám umožní i dálkový přístup. Když teď dělám vyúčtování, tak je to hrozná anabáze na tři týdny," uvedl.
U nových měřidel stáhne starosta každý měsíc data rychle a velmi přesně. "Zjistíme třeba, že lidem protéká záchod nebo přetlakový ventil na bojleru. Dokáže se tak předejít různým problémům," řekl Kraucher. Vodoměry z Dánska jsou podle něj velmi přesné. "Proti mechanickým je jejich přesnost daleko větší a blíží se 100 procentům," uvedl starosta.
Rabí teď začíná s výměnou. Měřidla bude město vyměňovat v každém domě, celkem jich bude zhruba 170 kusů. Přijdou na necelých 600.000 korun. Od prázdnin bude platit v Rabí dvousložková cena, v níž bude paušální platba 450 korun ročně po osm let, dokdy si lidé vodoměr za zhruba 3500 Kč zaplatí.
Rabí má vlastní vodu ze tří vrtů. Před dvěma lety zdvojnásobilo objem vodojemu na 120 metrů krychlových a vybudovalo třetí vrt, vše celkem za 3,8 milionu korun. První vrt je ze 60. let minulého století, druhý z roku 2016, mají hloubku 40 metrů. "Jsou v údolí směrem na Budětice k řece, kam se stahuje voda. Jde o zvodnělé území, kde je vody dostatek," uvedl starosta.
Město prodává pitnou vodu zhruba za 25 korun za metr krychlový bez daně a cenu nemusí dotovat z rozpočtu. "Provozujeme si to všechno sami. Když je porucha, tak ji sami opravíme. Rozvody máme po celé obci," uvedl Kraucher.
Městečko se stejnojmenným hradem má roční rozpočet kolem 16 milionů korun. Do rozvoje může dát přibližně osminu. "Ale když to podpoříme projekty, kdy nám polovinu zaplatí dotace, tak můžeme vydat až dvojnásobek," dodal starosta.